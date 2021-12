Ad Assago la Festa di Natale. Domenica 19 dicembre

Una domenica ricca di appuntamenti e spettacoli per adulti e bambini, che avrà luogo nel centro di Assago, in Piazza Risorgimento e tra i Portici del Centro Civico

Assago, 17 dicembre 2021 – Anche quest’anno ad Assago, domenica 19 dicembre, si terrà la Festa di Natale.

Sarà una domenica ricca di appuntamenti e spettacoli per adulti e bambini, che avrà luogo nel centro di Assago, in Piazza Risorgimento e tra i Portici del Centro Civico, colorato a festa dalle luminarie. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Assago con l’ausilio dell’Assessore alle Manifestazioni, Cultura e Biblioteca Donatella Santagostino.

Dalle ore 9, in Piazza Risorgimento, apre i battenti il caratteristico mercatino natalizio e artigianale e, alle ore 10,30, il Paese di Babbo Natale e la grande sfera magica faranno tappa ad Assago. Babbo Natale aspetterà i bambini per ricevere le letterine. In piazza Castello, alle ore15, si terrà il Concerto di Natale con canti della tradizione natalizia, eseguiti dal coro A.R.E.A. e dalle allieve delle classi di canto moderno della Scuola Civica di Musica di Assago e, a seguire, in Sala Leonardo, vi sarà il brindisi con spumante e panettone.

Dalle ore 16.00 alle ore 19.00, avranno luogo Christmas Lights, animazione di luci e colori, sfilata itinerante di trampolieri con costumi luminosi e Christmas area, spettacolo aereo con acrobati e trapezisti che danzeranno a suon di musica, creando magiche figure in volo. Alle ore 17.00, presso la Sala Castello, si terrà l’iniziativa “Natale Pasticcione”, con elfi e folletti alle prese con divertenti situazioni impreviste e vi sarà un carretto pieno di sorprese. Durante la Festa avrà luogo la distribuzione di cioccolata calda e sculture di palloncini, nonché tè, dolci e prodotti tipici, a cura della protezione civile. Si precisa che tutte le iniziative prevedono un ingresso gratuito e sono disciplinate dalle normative anticovid in vigore. Si segnala, inoltre, che da sabato 18 dicembre a domenica 19 dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30, nella Biblioteca Comunale si terrà la mostra “L’arte nel riciclo”, a cura di Agostino Gagliardi, che dimostrerà come oggetti quotidiani riprendono vita in maniera innovativa e artistica.

“Il nostro Comune vuole celebrare la Festa di Natale insieme a tutta la comunità. Sarà una giornata che farà vivere l’emozione del Natale con una serie di iniziative dedicate sia agli adulti, sia ai bambini” ha dichiarato il Sindaco di Assago Lara Carano, la quale ha sottolineato altresì: “Il Natale, con la sua magia, attenua il senso del disagio che il difficile periodo che stiamo vivendo ci ha procurato, pur conservando la consapevolezza di dover essere sempre vigili. Un anno difficile sta concludendosi. Nutriamo la fervida speranza che il prossimo anno possa essere migliore.

Colgo l’occasione, congiuntamente a tutta l’Amministrazione comunale, per augurare alle mie concittadine e ai miei concittadini un sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo, sottolineando, altresì, la mia premurosa ed affettuosa vicinanza a tutti loro”.