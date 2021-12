Questa sera a Roma il Concerto di Natale dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo

Un concerto natalizio di solidarietà per costruire un Orfanotrofio ed un Ospedale pediatrico in Egitto per i bambini abbandonati

Roma, 16 dicembre 2021 – L’Associazione Bambino Gesù del Cairo ha organizzato per il Santo Natale un Concerto di Solidarietà della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Tenore Francesco Grollo. Il Concerto avrà luogo questa sera alle ore 19,30, presso la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, in via del Caravita, 8 A. Tale iniziativa si inserisce nell’attività di Fundraising che l’Associazione sta perseguendo nella raccolta di fondi per avviare i lavori inerenti la costruzione dell’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù del Cairo” e, nel contempo, terminare la costruzione dell’Orfanotrofio “Oasi della Pietà” in Egitto, la cui denominazione fa riferimento al prezioso dono di una copia fedele della statua della Pietà di Michelangelo che Sua Santità Papa Francesco ha voluto offrire all’Associazione. L’Ospedale pediatrico Bambino Gesù del Cairo fa riferimento in materia sanitaria all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, il più grande Policlinico e Centro di ricerca pediatrico in Europa, punto di riferimento per la salute di bambini e ragazzi. L’Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus, costituita nel luglio del 2020, è anche frutto del documento sulla Fratellanza Umana per la Pace e la Convivenza Comune, voluto da Sua Santità Papa Francesco e da dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib, e sottoscritto ad Abu Dadhi il 4 febbraio 2019. Il Concerto, nel suo percorso pastorale ed artistico, si svolgerà attraverso l’esecuzione di brani e la proiezione di filmati che daranno alla collettività e agli ospiti presenti una rappresentazione del percorso finora svolto dall’Associazione. Sin d’ora il Presidente dell’Associazione Monsignor Yoannis Lahzi Gaid, desidera ringraziare tutti coloro, Istituzioni, Autorità, Imprese, Cittadini e Soci che hanno contribuito a realizzare l’evento: Ministero dell’Interno; Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione; Direzione Centrale degli Affari dei Culti e per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto; Vicariato di Roma Ufficio Liturgico, Ufficio Stampa e Comunicazioni Sociali; Sovraintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma; Rettore della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola; Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede; Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia; Europubblicità; Soci e Membri del Comitato per le Pubbliche Relazioni e per il Fundraising della Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus. Papa Francesco guarda al valore della pedagogia dell’Amore e della Pace, partendo dall’educazione e dalla cura dei bambini e dal rispetto della loro sacralità. Un ringraziamento particolare va rivolto al Tenore Francesco Grollo ed alla Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.