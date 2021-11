Playoff Mondiali 2022: l’Italia pesca Macedonia e Portogallo

L’Italia affronterà la Macedonia del Nord nella semifinale dei play off di qualificazione ai Mondiali Qatar 2022. Lo ha stabilito il sorteggio Fifa a Zurigo. L’altra semifinale del raggruppamento azzurro sarà tra Portogallo e Turchia. Le vincenti di queste due sfide si affronteranno nella finale che varrà un posto ai Mondiali.

Gruppo C

Semifinale 5: Italia-Macedonia del Nord

Semifinale 6: Portogallo-Turchia

Il ct della Nazionale Roberto Mancini, intervistato da Rai 2, ha commentato il sorteggio: “Come noi avremmo evitato volentieri il Portogallo, il Portogallo avrebbe evitato volentieri noi. E’ reciproco, ma il sorteggio ci ha messo di fronte, ce la giocheremo. La Macedonia? Ha fatto un ottimo girone di qualificazione e poi è una partita secca, con la Svizzera abbiamo costruito tante occasioni e non abbiamo vinto. Superata la semifinale, vedremo dove ci toccherà giocare la finale”. Solo quando si conosceranno le squadre qualificate alla finale, si saprà chi giocherà in casa. A deciderlo sarà il sorteggio.

Per blasone e qualità, l’Italia di Mancini non può non guardare direttamente alla finale dei playoff. La sfida con la Macedonia del Nord, seppur non così semplice come può apparire, va vinta senza indugi. In finale, però, la forza dell’avversario sarà molto diversa. Nel caso in cui toccasse alla Turchia potremmo rivivere, questo sperano gli Azzurri, una ripetizione della partita dominata dall’Italia all’Europeo. Se in finale dovesse andare il Portogallo, forse la peggiore avversaria possibile, gli uomini del Mancio dovranno affrontare, tra gli altri, l’asso Cristiano Ronaldo.

Ai playoff accedono 12 Nazionali (le 10 seconde classificate di ogni girone più le 2 migliori formazioni migliori dell’ultima Nations League che non hanno centrato la qualificazione attraverso i gironi) che verranno suddivise in 3 gironi da 4 squadre. In ogni girone ci saranno 2 teste di serie che affronteranno le 2 non teste di serie in semifinali in gara unica. Le vincenti si sfideranno in finale, sempre in gara secca. Con questo meccanismo ci saranno le 3 ultime qualificate al Mondiale.