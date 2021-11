Pro Sesto, il Breda è stregato: 0-0 con l’Albinoleffe

Continua ad essere stregato lo stadio Breda di Sesto San Giovanni (Milano) per la Pro Sesto che non va oltre lo 0-0 contro l’Albinoleffe. Per i biancocelesti il successo tra le mura amiche manca da ormai un anno. Primo tempo equilibrato con occasioni da entrambe le parti. La più nitida è un calcio di rigore per i locali, non sfruttato: Capogna (secondo errore di fila dal dischetto) si fa ipnotizzare da Rossi che intuisce l’angolo di tiro ed è bravo anche sulla successiva ribattuta. Nella ripresa meglio l’Albinoleffe che sfiora la rete più volte: la migliore chance capita sui piedi di Piccoli che da due passi conclude a lato di Del Frate. Sprecona anche la Pro Sesto: Scapuzzi, imbeccato in area, tira malamente sul portiere. I biancocelesti, ultimi a 12 punti, tornano a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive. Ma il pareggio finale contro l’Albinoleffe lascia l’amaro in bocca alla compagine sestese.

PRO SESTO – ALBINOLEFFE 0-0

PRO SESTO (4-4-1-1) Del Frate 6; Giubilato 5,5, Caverzasi 6,5, Pecorini 6, Gualdi 6; Capelli 6 (dal 12‘ s.t. Ghezzi 6,5), Gattoni 6 (dal 30’ s.t. Buongiorno 6), Brentan 7, Scapuzzi 6; Marchesi 6; Capogna 5 (dal 38’ s.t. Grandi s.v.). (Bagheria, Maldini, Marzupio, Lucarelli, Motta, Ferrero, Silba) All. Di Gioia (Banchieri squalificato) 6

ALBINOLEFFE (3-5-2) Rossi 7; Gosu 6, Marchetti 6,5, Miculi 5,5; Petrungaro 6, Giorgione 6,5, Nichetti 6, Piccoli 6, Poletti 5,5; Galeandro 6, Zoma 5,5 (dal 12‘ s.t. Tomaselli 5,5). (Facchetti, Michelotti, Doumbia, Ntube, Munzio, De Felice, Freri, Concas, Angeloni) All. Marcolini 6

ARBITRO Zucchetti di Foligno 6

NOTE paganti 253, abbonati 180, incasso 1600 euro. Ammoniti Giubilato (P) Caverzasi (P) Nichetti (A) Galeandro (A). Angoli 1-5.