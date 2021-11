Ciro Immobile lascia il ritiro della Nazionale per problemi muscolari

Per l'attaccante Azzurro un problema al polpaccio

Problemi muscolari per Ciro Immobile in Nazionale. Dopo aver parlato in conferenza stampa nel pomeriggio in vista della partita Italia-Svizzera, il centravanti della Lazio ha accusato una sofferenza muscolare alla gamba sinistra: l’attaccante ha quindi lasciato il ritiro, e verrà sostituito da Gianluca Scamacca del Sassuolo.

A renderlo noto è stato l’ufficio stampa dell’Italia attraverso un comunicato ufficiale: “Ciro Immobile lascia il ritiro della Nazionale: dai controlli diagnostici effettuati questo pomeriggio, infatti, è emersa una sofferenza muscolare a carico del muscolo soleo della gamba sinistra risalente all’ultima gara di campionato. Al suo posto è stato convocato Gianluca Scamacca, che si aggregherà alla squadra in serata a Coverciano”.

Quella di Ciro Immobile non è l’unica assenza che deve fronteggiare il ct Roberto Mancini, che nella giornata di ieri è venuto a sapere di altri due infortunati: i problemi fisici di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo hanno portato l’ex allenatore del Manchester City a modificare l’elenco dei convocati. Per sostituirli, sono stati scelti Danilo Cataldi della Lazio e Matteo Pessina dell’Atalanta.