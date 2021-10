Il presidente della Repubblica in visita in Germania

I violenti scontri della manifestazione No Green pass a Roma hanno spinto il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier a porre una domanda in proposito al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita in Germania.

Il Capo dello Stato ha risposto che “il turbamento è stato forte, la preoccupazione no. Si è trattato infatti di fenomeni limitati che hanno suscitato una fortissima reazione dell’opinione pubblica”, ha dichiarato durante il colloquio avuto oggi al castello di Bellevue.

Nel corso dell’incontro a Berlino i due presidenti hanno affrontato il tema delle divisioni all’interno dell’Ue. L’amicizia tra Italia Germania è “fondamentale” non solo per le relazioni bilaterali ma anche “per tutta l’Unione Europea”, ha sottolineato Mattarella. Secondo Steinmeier i Paesi fondatori dell’Europa occidentale e l’Unione Europea devono rafforzare l’impegno e la presenza nei paesi dell’Europa centro-orientale.

Per Mattarella si deve incrementare l’integrazione e ricordare che “L’Europa è uno strumento per aiutare e per far crescere non per esercitare forme di controllo. Bruxelles deve presentare orizzonti che convincano le opinioni pubbliche e questo è possibile”. Va infine gestita la Transizione ecologica in chiave di integrazione europea perché “nessun Paese può farcela da solo”.