Un volto nuovo per piazzale Loreto

A sostegno dello sviluppo sociale ed economico di Milano

La metamorfosi di Milano è sotto gli occhi di tutti. La città in questi anni ha cambiato volto riqualificando grandi aree in ottica sostenibile, creando bellezza e stimolando la socialità.

La prossima sfida sarà trasformare un importante snodo di traffico come Piazzale Loreto in una grande agorà verde, in un nuovo simbolo di una Città Metropolitana sempre più green e innovativa.

Il progetto prevede una revisione strategica della viabilità, un nuovo equilibrio fra pedoni, bici, moto e auto per una migliore sicurezza stradale per tutti, con accesso al trasporto pubblico della rete metropolitana e di superficie. Il passato lascerà il posto al futuro in una riscoperta dello spazio pubblico che diviene inclusivo, sostenibile, verde: su più livelli i cittadini troveranno una grande area pedonale con alberature, sedute e fontane, connessa con i quartieri che si affacciano su tutti i suoi lati. Un’isola che diventerà elemento qualificante, crocevia di incontro e polo attrattivo, per un’idea diversa di vivere e abitare la città.

A questo nuovo piano di valorizzazione urbana, Milano PerCorsi dedica un approfondimento, per illustrare il progetto ed esplorare la visione di crescita e sviluppo della Milano che cambia.

Programma

7 settembre 2021 – ore 17.00

Milano – Corso Buenos Aires, 79

L’incontro si terrà in modalità mista (presenza e remoto)

Per seguire la diretta, invitiamo a collegarsi a WBE Channel

Per partecipare in presenza, nel rispetto delle norme di prevenzione COVID-19, è necessario registrarsi all’indirizzo mail prenotazioni@stat.it

Relatori

Caterina Antola – Presidente del Municipio 3 Milano

Patrizia Tancredi – Imprenditrice e candidata al Municipio 3 Milano

Pierfrancesco Maran – Assessore all’Urbanistica, Agricoltura e Verde del Comune di Milano

Sergio Boniolo – Capogruppo PD al Municipio 3 Milano

Moderatore

Marcello Guadalupi – Presidente Milano PerCorsi

Interventi

Natale Carapellese – Presidente Federconsumatori Lombardia

Maurizio Vannucchi – Ordine degli Ingegneri di Milano