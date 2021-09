Il nuovo album di Elton John è pieno di nuovi artisti e generi diversi

Elton John sta pubblicando un album di collaborazioni con artisti di diverse generazioni e generi, tra cui Nicki Minaj, Young Thug, Miley Cyrus, Lil Nas X, Stevie Nicks e Stevie Wonder.

“The Lockdown Sessions”, una raccolta di 16 canzoni con John con artisti da Dua Lipa al compianto Glen Campbell, uscirà il 22 ottobre da EMI Universal, l’etichetta ha annunciato mercoledì.

Il progetto pandemico è stato stimolato dal fatto che John ha dovuto mettere in pausa il suo tour “Farewell Yellow Brick Road” nel marzo 2020 e dal suo talk show di Apple Music “Rocket Hour”, attraverso il quale ha avuto modo di conoscere molti degli artisti con cui avrebbe lavorato.

Le tracce sono state registrate con gli artisti lontani l’uno dall’altro in alcuni casi, insieme a precauzioni di sicurezza in altri.

John ha detto che lo ha spinto in un territorio musicale molto sconosciuto, immergendosi nell’hip-hop, nel country e nella musica dance elettronica, a volte nella stessa canzone.

“Mi sono reso conto che c’era qualcosa di stranamente familiare nel lavorare in questo modo”, ha detto in una dichiarazione che annunciava l’album. “All’inizio della mia carriera, alla fine degli anni ’60, ho lavorato come turnista. Lavorare con diversi artisti durante il lockdown me lo ha ricordato. Chiuderei il cerchio: ero di nuovo un turnista. Ed è stato comunque uno spasso”.

La traccia di apertura con Dua Lipa, “Cold Heart (PNAU Remix),” è stata pubblicata all’inizio di questo mese.

John è il protagonista di alcuni brani, inclusi i duetti con Brandi Carlile e Eddie Vedder, ed è ospite in altri, comprese le registrazioni precedentemente pubblicate con Rina Sawayama e Surfaces.