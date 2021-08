Paralimpiadi Tokyo 2020: 19esima medaglia per gli Azzurri

È arrivata la diciannovesima medaglia per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo, la terza dal triathlon: a 50 anni Giovanni Achenza ha ottenuto il bronzo nella categoria ptwc. La gara è stata vinta dall’olandese Jetze Plat, che ha bissato così il trionfo di 5 anni fa. Medaglia d’argento per l’austriaco Florian Brungraber. Pier Alberto Buccoliero, al debutto paralimpico, centra il nono posto.

“È stata una gara bellissima – commenta Achenza -. Sin dalla prima frazione mi sentivo pronto. Ho disputato un ottimo nuoto, un buon cambio e sono partito per la frazione di ciclismo. Anche in questa fase mi sentivo decisamente bene: sono stato in testa diversi chilometri”. E definisce “stupenda” la sua medaglia.

Bebe Vio: oro speciale

“È un miracolo che io sia qui e questo oro pesa molto di più di quello di Rio. Ad aprile ho avuto un’infezione da stafilococco talmente grave che si prospettava l’amputazione del braccio sinistro e addirittura la morte”. Questa la confessione di Bebe Vio dopo il trionfo nel fioretto alle Paralimpiadi di Tokyo, dove ha nuovamente conquistato il gradino più alto del podio. L’atleta veneta ha così spiegato anche la sua decisione di non gareggiare nella sciabola.