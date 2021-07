Eventi, Efrem Sagrada il produttore dello spettacolo che esporta il “Made in Italy” in tutto il mondo

Efrem Sagrada il produttore dello spettacolo che esporta il “Made in Italy” in tutto il mondo

Da Giack CELENTANO’S-CLUB S.r.l. a SEVEN-HOLDING London, i grandi eventi e concerti in tutto il mondo…

Efrem Sagrada è un produttore, un manager ed un organizzatore di grandi eventi di notevole rilevanza nello Show Business.

Inizia a lavorare nel 1994 con Giacomo Celentano, figlio di Adriano, nel 1996 conosce Miki Del Prete, ex produttore, paroliere e manager dello stesso A. Celentano ed intraprende una collaborazione di ampia portata nel panorama artistico e musicale italiano.

Nel 2008, difatti, da un’idea dello stesso Efrem Sagrada nasce la Giack CELENTANO’S – CLUB S.r.l, Società di produzioni, management ed eventi, autorizzata da Adriano, i cui soci sono Miki Del Prete, Giacomo Celentano e lo stesso Efrem Sagrada.

La Società si prefigge l’obiettivo di esportare all’estero produzioni e artisti, come il Clan degli anni 60.

Grazie all’importante contributo del team di Toto Cutugno ed al prestigioso nome di Celentano, si aprono importanti collaborazioni con la Russia, i Paesi del Nord ed Est Europa, nonché quelli dell’Asia.

Efrem Sagrada, nel corso dei recenti anni, riesce a realizzare importanti collaborazioni con diversi artisti nazionali ed internazionali, tra cui Al Bano Carrisi, Andrea Bocelli, Mike Tyson, Zucchero Sugar Fornaciari, Al Bano & Romina Power.

Inoltre, organizza per l’Italia diverse produzioni discografiche, tra le quali il piu’ recente è il CD di Jermaine Jackson, fratello di Michael.

Per “Canale Italia” ha prodotto un talent dal titolo “CELENTANO’S – CLUB Talent Show” per voci e volti nuovi e per Sky 808 “Vip Business Show”, un Talk Show dedicato alla promozione di artisti, aziende e imprenditori.

Efrem, dopo l’esperienza della Giack CELENTANO’S – CLUB, nel 2016, decide di trasferirsi a Londra e, con un socio inglese, dà vita alla “Seven-Holding London” www.seven-holding.com , i cui obiettivi sono quelli di ampliare il business in più paesi nel mondo, Inoltre, essendo appassionato di auto, apre, su autorizzazione della prestigiosa casa automobilistica Ferrari, la “Scuderia Ferrari Club London”, il primo Club nel Regno Unito dedicato agli appassionati del Cavallino di Maranello.

A causa delle chiusure imposte dalla pandemia da Covid, Efrem ed il team hanno dovuto cancellare tutti gli eventi del 2020 e parte di quelli del 2021, ma, per il 2021/22 sono già programmati i concerti di AL BANO & ROMINA POWER a Bucarest, Sala Palatului, 11 Novembre 2021 Ticket: Iabilet.ro oppure Eventim.ro e il concerto di ZUCCHERO SUGAR FORNACIARI, a Bucarest, Sala Palatului, ll 7 Luglio 2022, Ticket: Iabilet.ro oppure Eventim.ro.

La produzione dei due concerti è affidata a Seven-Holding London/Efrem Sagrada, MTime Entertainment, 2716 Andrea Monteforte e Prince S.r.l.

Nuovi concerti, nuove realizzazioni richiedono che il TEAM debba arricchirsi di figure rappresentative ed influenti nello show business, come l’autore Andrea Monteforte, noto artista di livello internazionale e, nella comunicazione, del giornalista Biagio Maimone – www.maimonecommunication.com.

Nel team figurano, inoltre, l’Avvocato Saverio Vacca, l’Avvocato Luciano Daffarra, Legal Entertainment per grandi star mondiali della musica, tv e cinema e Miki Del Prete per un progetto importante a Mosca.

Si intende coniugare le iniziative artistiche alla solidarietà, infatti, su alcuni progetti, parte del ricavato andrà alla Charity il cui Presidente è Giacomo Celentano.

Il team punta alla conquista del mondo, i prossimi progetti sono:

Il cantante Italiano più famoso al mondo, in Piazza Rossa a Mosca;

MEET YOUR BILLIONAIRE IN DUBAI, format Tv;

MADE IN ITALY, aprire i mercati esteri ad aziende medio grandi;

Un grande evento musicale per i Junior al Forum di Assago;

ALBANO e ROMINA POWER, a Bucarest (Romania);

ZUCCHERO SUGAR FORNACIARI, a Bucarest (Romania);

Il primo CD di CRISTIANA CALONE “RANIERI”, figlia di MASSIMO RANIERI;

DUBAI EXPO 2021, eventi con Star mondiali.

MUSIC LUXURY YACHT, eventi privati con star mondiali su Yacht, in Ville e Location top nel mondo.

TALENT, ricerchiamo nuove voci per le etichette discografiche Superstar Records, Fantasy Records e The Shark records, etichette con una storia di 40/50 anni, create da Miki Del Prete, con cui ha prodotto molti cantanti famosi Italiani, quali Celentano, Albano Carrisi e tanti altri.