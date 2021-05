Serie A: Spiraglio Champions per la Juventus allo Stadium 3-2 sull’Inter

Com’è piccola quest’Inter, nella penultima giornata di campionato. Nel derby d’Italia allo Juventus Stadium, la Juve si impone sui campioni d’Italia con un rocambolesco tre a due. Un primo tempo tutto di marca bianconera, con un Inter stanca e apatica che si fa sorprendere da una trattenuta di Darmian a danno di Chiellini, rigore e VAR eterno giustiziere. Penalty fallito da CR7 che prontamente raccoglie il pallone e sigla il vantaggio.

Avanti Juve e Inter che pareggia con un altro penalty trasformato da Lukaku. Cuadrado ringrazia Eriksen che devia un tiro del colombiano ed è due a uno, vantaggio bianconero che vale la Champions. Nella ripresa, Inter più in palla e Juve che subisce un paio di lampi da parte dei neroazzurri con un azione di Lautaro, Lukaku stressa Chiellini al punto da costringerlo ad un autorete. Due a Due e palla al centro. Il VAR, attende silenzioso il tre a due, che puntualmente arriva grazie ad un presunto fallo di Perisic (dormiente e poco incisivo) su Cuadrado. Penalty trasformato dal colombiano e tutti alle docce, compreso il VAR.

Juve nella mischia Champions, con Napoli e Milan impegnati a riconfermare l’ottimo stato di salute in questo finale di campionato. Insigne con un goal regala i tre punti per la sospirata Champions, per i viola solo l’orgoglio di aver giocato una buona gara, Venuti regala il raddoppio al Napoli speranzoso per il posto in Champions. Atalanta, ormai in Champions, al cardiopalma nella trasferta di Genoa, vinta dai bergamaschi con un pirotecnico quattro a tre. Roma orgogliosa e impavida nel derby, vinto per due a zero contro una Lazio, ormai in lista per l’Europa (minore) League.

Milan caparbio, ma poco incisivo contro il Cagliari ospite a San Siro, che strappa un punto ai Diavoli con un pari a reti inviolate nel posticipo serale. Lo Spezia si salva dalla retrocessione imponendosi su un evanescente Torino per qua a uno. Salvezza incerta per la squadra di Nicola che nell’ultima giornata dovrà battere a Tonino il Benevento, reduce dal pareggio casalingo contro il già retrocesso Crotone. L’ultima giornata, vedrà i verdetti per la Champions e per la salvezza, Lazio nel limbo e occhi puntati all’Europeo e al calciomercato.