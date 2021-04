Champions: Il Manchester City espugna il Parco dei Principi

Con la vittoria in trasferta per due reti a uno del Manchester City ai danni del Paris Saint Germain, al Parco dei Principi di Parigi si decide il turno di andata valevole per la semifinale di Champions League.

Parigini, ben piazzati in campo dal tecnico Mauricio Pochettino, che con il suo 4 3 3,mostra un enorme volume di fuoco in attacco, composto da Mbappe’, Di Maria e Neymar. Al quarto d’ora i padroni di casa dopo un tour de Force nella metà campo del Manchester City, passano in vantaggio sugli sviluppi di un corner battuto dall’argentino Di Maria e prontamente raccolto da Marquinhos che anticipa di testa Ruben Dias, nulla può Moraes e si mette subito male per i Citizen, guidati da Pep Guardiola.

Manchester, in balia del gioco francese e incapace di ripartire a causa dell’asfissiante pressing dei francesi. Nella ripresa, Kevin De Bruyne per il Manchester riesce a scodellare in area un pallone che passa oltre la linea difensiva, beffando il portiere parigino Navas. Pareggio dei Citizen e Guardiola, sempre più fiducioso in panchina.

Sette minuti dopo il Manchester City, passa clamorosamente in vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Mahrez con il pallone che passa in mezzo a Paredes e Kimpembe, 2 a 1 per gli uomini di Guardiola.

Pochettino sulla panchina del PSG, rimane di sasso. Al minuto 77 Gueye del Paris Saint Germain, viene espulso reo di un fallo ai danni del l’avversario Gundogan, un episodio che sancisce definitivamente il primo round di questa semifinale. La strada verso la finale di Istanbul, pare sia già ipotecata dal Manchester City che nella ripresa cambia marcia ribaltando il risultato.

Non sarebbe una sorpresa, vedere una finale di Champions giocata da due club inglesi, l’ultima volta è seccesso nel 2018/2019 dove il Liverpool di Kloep superò per 2 a 0 il Tottenham guidato proprio da Mauricio Pochettino. Chelsea e Manchester City potrebbero essere le probabili finaliste.