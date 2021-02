I Cieli di Laura con il brano Bologna Centrale

Già in molti hanno avuto la possibilità di ascoltare il brano “Bologna Centrale” della band “I cieli di Laura”. Il videoclip è uscito da alcuni giorni, ma il lancio ufficiale è avvenuto il 29 gennaio. Un giorno indimenticabile per i quattro musicisti siracusani componenti della giovane ed esordiente band che nasce a Siracusa nel 2020.

La band è formata da quattro amici: Andrea Marciante (voce e basso), Marco Mulè (chitarra), Giovanni Spadaro (batteria), e Santo Coltiletti (tastiera).

Il progetto “I cieli di Laura” nasce quasi per gioco, durante un incontro tra amici, davanti una birra, giusto per provare a dare musica e parole alle esperienze raccontate.

I testi e le melodie non hanno un vero e proprio creatore, ma sono frutto di un lavoro di gruppo in sala o in riunione, dove le idee sono messe in discussione e processate da tutta la band. I brani sono disponibili su tutte le piattaforme digitali. La scelta di non stampare qualcosa di fisico nasce dalla voglia di arrivare un po’ ovunque, anche perché ogni singolo brano è interamente autoprodotto e la band non possiede ancora le risorse per esplorare altri canali di distribuzione (Link: https://youtu.be/CEuWDapcQSg).

“I cieli di Laura” non conoscono il loro futuro, ma sono certi che questo progetto li accompagnerà per molto tempo.