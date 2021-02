Regionali. Accordo con Tansi: De Magistris è il candidato presidente

Tansi, in caso di vittoria, vorrebbe fare il presidente del Consiglio regionale

Luigi De Magistris è il candidato presidente della Regione Calabria con l’appoggio di Carlo Tansi, leader del movimento Tesoro Calabria. Lo hanno annunciato entrambi in una conferenza stampa a Cosenza. Tansi ha lasciato intendere che non disdegnerebbe sbarcare a Palazzo Campanella come presidente del Consiglio regionale (mentre ha escluso la candidatura a sindaco di Cosenza). Carlo Tansi ha detto che “Questa coalizione spariglia le carte. Per la prima volta si rischia di rompere il giocattolo dell’alternanza destra e sinistra”. De Magistris ha detto: “Sarà un laboratorio. Una coalizione larga che vuole vincere”. https://lanuovacalabria.it/regionali-accordo-con-tansi-de-magistris-e-il-candidato-presidente

Tansi ha precisato che restano in campo le ‘sue’ tre liste: Tesoro Calabria, Calabria libera e Calabria pulita. Inoltre è praticamente confezionata un’altra lista ‘meridionalista’. De Magistris ha aggiunto: “Non è niente contro il Pd, il problema è il ceto politico dominante di quel partito. Daremo voce a chi non ha voce. Lo stesso vale per il centrodestra, anche se sono di centrosinistra”. “Nella base del Movimento Cinque Stelle c’è un forte interesse perché ricorda le origini. Parlo dei Meetup. Il Movimento Cinque Stelle non è incompatibile con questo progetto civico”.

“Oggi – ha detto de Magistris – è un giorno importante per la Calabria perché facciamo un passo in avanti. I calabresi sanno che votando noi avranno un’alternativa come momento di rottura del sistema e capacità di governo. Questa non è una crociata contro i partiti ma una seria alternativa a ciò che è stato fino ad oggi. Si tratta di rompere il sistema e da oggi lavoreremo per allargare la coalizione. I finanziamenti che arriveranno in Calabria serviranno a determinare il futuro di questa terra per i prossimi 40 anni”.

Il primo cittadino di Napoli ha detto di avere già due liste pronte, mentre Tansi ne ha tre più una quarta in fase di completamento. Secondo l’accordo, inoltre, in caso di vittoria, Tansi assumerà la carica di Presidente del Consiglio regionale. “Si tratta di una coalizione – ha detto Carlo Tansi – che spariglia tutti i giochi. Un lavoro di squadra che abbandona i personalismi. E’ il cambiamento che ci chiedono i calabresi. Noi rappresentiamo un momento di rottura, un po’ come Coppi e Bartali che si scambiano la borraccia”.