Governo. Rosato (Iv) chiede l’aumento degli stipendi per i deputati

Può esistere, in questo momento di catastrofica pandemia ed altrettanta grave crisi economica, notizia peggiore di qualcuno, il solito, impenitente Renzi, che mette a rischio la tenuta del governo? Pare proprio di sì e la barzelletta viene raccontata oggi dal Farro Quotidiano, mentre il protagonista è uno dei fedelissimi di chi ha fatto sì che il governo sia appeso a un filo, alias il piccolo fiorentino ed a lanciare l’oscena proposta è il coordinatore del suo minuscolo partito, Rosato.

Fra gli immensi corridoi di Montecitorio, i tappeti a perdita d’occhio, i quadri a tutta parete, mentre la gente della medio borghesia che è costretta a mangiare alla Caritas è sempre di più, Rosato ha la brillante idea di aumentare i miseri stipendi dei deputati. Vogliamo mettere? I 10.000 euro che erano stati concordati sarebero davvero una ingiusta privazione. Tanto che molti, tra gli onorevoli deputati, hanno dato manforte all’assurdità proposta di Rosato.

Mentre Conte, non politico di mestiere, sta facendo il possibile per richiamare alla responsabilità, al fine di tenere in piedi il governo, siamo davvero alle comiche. Perché i deputati sguazzano nell’oro e trovare qualcuno che chieda di più e ancora di più è, oltre che imbarazzante, fortemente vergognoso.