Covid-19. 2020, virus su, sondaggi: Renzi e Salvini giù

Covid-19. È stato un calo in verticale, quello della Lega di Salvini, a partire dal primo lockdown di Marzo, con una breve tregua nel periodo estivo, per la forte e populista opposizione del Carroccio alla riapertura di locali e discoteche. Poi costantemente, inesorabilmente, gradualmente sempre più gù.

Anche Iv di Renzi è scivolata nei sondaggi in modo indiscutibile. E forse proprio per questo il leader del partito ora cerca in ogni modo, anche poco ortodosso, con la classe che politicamente e neanche umanamente lo contraddistingue, si scaglia sul governo Conte. “L’esperienza del Conte 2 per me è già archiviata. Se volete discutiamo sul dopo” dice l’ex premier.

“L’hai sentito cos’ha detto sulla delega dei servizi?”, ha commentato il piccolo fiorentino con un dirigente del Pd: “Ne ha fatto un problema di partito. Battuta degna di un analfabeta istituzionale”. Spara a zero contro il premier, facendo leva sull’unico aspetto della propria persona su cui non si può dir niente. Preparato, politicamente ed a livello istituzionale, Renzi lo è di certo, ma moralmente privo di scrupoli altrettanto.

Il suo conto alla rovescia verso la crisi non avrà tregua.

Renzi non teme le contromosse che mirerebbero a renderlo ininfluente in Parlamento, le voci sulla tenuta dei suoi gruppi e il contemporaneo arrivo di un gruppetto di responsabili a sostegno di Conte.

Il suo obiettivo, l’unico, è risalire nei sondaggi, riprendersi l’andato potere, riconquistare quel numero di poltrone che gli consentirebbe di tornare ad essere onnipotente. L’odierna notizia sull’Air Force Renzi, che parla di voli abusivi senza certificazione dell’UE non lo aiuterà.

Quanto al resto, sia su Salvini che su Renzi, nei sondaggi a parlare saranno gli Italiani e che Dio ce la mandi buona, così com’è stato fino ad ora.