Robbie Williams lavora a un nuovo progetto discografico

Una carriera costellata di successi, riconoscimenti e milioni di copie vendute. Robert Peter Williams, questo il nome all’anagrafe, è uno dei nomi più altisonanti dell’Olimpo della musica mondiale.

Dalla grande affermazione mediatica con i Take That al successo travolgente come solista, nel corso degli anni la voce di Come Undone ha continuamente saputo stupire il pubblico con singoli e dischi che hanno fatto la storia delle sette note.

Robbie Williams è stato protagonista di una diretta sul suo profilo Instagram che conta più di 2.300.000 follower. L’artista, classe 1974, ha rivelato di essere a lavoro a un nuovo progetto, ovvero la formazione di un gruppo con i suoi due amici Flynn Francis e Tim Metcalfe.

Queste le parole di Robbie Williams: “Un piccolo progetto al quale sto lavorando da un po’ con un paio di amici, Flynn Francis e Tim Metcalfe. Formeremo una band”.

La notizia ha immediatamente fatto il giro dei social, non ci sono altri dettagli sul progetto, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.

Nel corso degli anni Robbie Williams ha inanellato un successo dietro l’altro, tra i suoi brani più celebri spiccano sicuramente Feel, Bodies, Candy e Love My Life.

Grande successo anche su YouTube dove il cantante ha collezionato milioni e milioni di visualizzazioni, ad esempio il videoclip di Feel ne conta oltre duecentoquaranta milioni.