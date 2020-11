Tennis: Daniil Medvedev campione al Master 1000 di Parigi

E’ Daniil Medvedev a conquistare l’ultimo Master 1000 della stagione.

Sconfiggendo in tre set Alexander Zverev (5-7 6-4 6-1), il russo classe 1996 si aggiudica il terzo Master 1000 in carriera (dopo Cincinnati e Shanghai nel 2019) e l’ottavo titolo in totale. Per il talento moscovita si tratta di una settimana favolosa, dove, dimostrando sempre grande concentrazione, è riuscito a eliminare avversari come Raonic, Schwartzman e De Minaur.

Una vittoria in rimonta: 5-7 6-4 6-1

Nel primo set Medvedev e Zverev sono in perfetto equilibrio. A spuntarla è il tedesco, che sul finire del parziale strappa il break all’avversario e chiude 7-5.

Il russo però non molla e sul 4 pari mette a segno il break che lo porta a vincere il set per 6 giochi a 4. La partita è riaperta.

Zverev però non è più in partita, né fisicamente né mentalmente. Perde il servizio per due volte consecutive e Medvedev non cede un centimetro. Ormai la vittoria è sua: 6 giochi a 1.

Si chiude così l’ultimo capitolo prima delle attesissime ATP Finals di Londra, il torneo più importante del circuito dopo i quattro slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open), dove ad affrontarsi saranno gli otto migliori giocatori al mondo in un girone all’italiana.