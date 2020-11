Il rapporto McCarrick atteso per martedì in Vaticano

Il Vaticano rilascerà martedì il tanto atteso rapporto su ciò che sapeva sulla cattiva condotta sessuale dell’ex cardinale Theodore McCarrick durante la sua ascesa nella gerarchia ecclesiastica, creando un momento notevole nella lunga resa dei conti del Vaticano con gli abusi sessuali del clero.

Il Vaticano ha detto che il rapporto coprirà l’intera vita di McCarrick, dalla sua nascita nel 1930 alle accuse del 2017 che hanno innescato la sua caduta. Il Vaticano ha ribadito che il rapporto coprirà “la conoscenza istituzionale e il processo decisionale della Santa Sede” mentre il prelato americano è salito tra i ranghi della chiesa.

Papa Francesco ha smascherato McCarrick nel febbraio 2019 dopo che un’indagine vaticana ha stabilito che aveva abusato sessualmente di minori e adulti. Si ritiene che il novantenne viva in una comunità di pensionati come un laico.

Lo scandalo è scoppiato nel giugno 2018 e, insieme alle rivelazioni del rapporto del gran giurì della Pennsylvania sugli abusi da parte del clero, ha scatenato una crisi di credibilità per le gerarchie degli Stati Uniti e del Vaticano, poiché era il segreto di Pulcinella che McCarrick andasse a letto con seminaristi adulti.

Eppure McCarrick è ancora salito alle vette del potere della chiesa, anche agendo come portavoce dei vescovi statunitensi quando hanno promulgato una politica di “tolleranza zero” contro i preti sessualmente violenti nel 2002. Si è ritirato da arcivescovo di Washington DC, una delle posizioni politicamente più potenti nella chiesa degli Stati Uniti, nel 2006.

Papa Francesco ha autorizzato uno “studio approfondito” degli archivi vaticani per informazioni su McCarrick nell’ottobre 2018, due mesi dopo che l’ex ambasciatore vaticano negli Stati Uniti, l’arcivescovo Carlo Maria Viganò, ha accusato Papa Francesco di essere l’ultimo di una lunga fila del Vaticano e Uomini di chiesa statunitensi che hanno nascosto la cattiva condotta di McCarrick.

Il Vaticano disse all’epoca di essere consapevole che una simile indagine potrebbe fornire la prova che sono stati commessi degli errori, ma che Papa Francesco avrebbe “seguito la via della verità, ovunque essa possa portare”.

Anche se Viganò ha chiesto le dimissioni di Francis per lo scandalo, in realtà è stato Francis ad autorizzare un’indagine canonica dopo che un uomo si è fatto avanti nel 2017 e ha affermato che McCarrick lo ha palpato quando era un giovane chierichetto a New York.

McCarrick ha negato l’accusa iniziale di abusi e ha accettato la sua punizione, ma molti altri uomini successivamente si sono fatti avanti dicendo che erano anche loro vittime. Gli ex seminaristi hanno descritto come McCarrick, quando era vescovo nelle diocesi del New Jersey di Metuchen e Newark, faceva pressioni perché dormissero nel suo letto durante le uscite del fine settimana nella sua casa al mare.

“Nessuno ci stava proteggendo dal suo comportamento. Era noto e le persone mettevano la loro carriera prima di proteggerci “, ha detto il Rev. Desmond Rossi, che si è trasferito dall’arcidiocesi di Newark nel 1989 a causa di ciò che ha detto era la sua cultura di molestie e abuso di potere nel seminario sotto McCarrick . Rossi dice che l’ultima goccia è stata uno scomodo incontro privato quando il suo allora arcivescovo si è avvicinato in modo inappropriato e gli ha toccato il ginocchio.

Il rapporto del Vaticano uscirà pochi giorni prima che i vescovi statunitensi si riuniscano per il loro regolare incontro autunnale, tenuto praticamente quest’anno a causa della pandemia di coronavirus. Lo scandalo McCarrick è stato una nuvola sugli incontri negli ultimi due anni, con la gerarchia americana sotto la pressione dei cattolici di base per chiarire chi sapeva cosa della cattiva condotta di McCarrick.

“Le persone nella chiesa americana, hanno bisogno di questo”, ha detto Rossi, che ora è un parroco nello stato di New York. “Hanno bisogno di una sorta di risoluzione e di risposte su come è successo, e confidano che non accadrà di nuovo.”

Il Vaticano non ha spiegato perché ci sono voluti più di due anni per produrre il rapporto, ma il suo ambito si è chiaramente ampliato oltre il mandato originale di guardare negli archivi vaticani per includere testimonianze delle vittime e informazioni sui primi anni di vita di McCarrick.

Il Vaticano sapeva già nel 2000 che i seminaristi si erano lamentati del fatto che McCarrick avesse fatto pressioni su di loro perché andassero a letto con lui. Il Rev. Boniface Ramsay, professore in un seminario del New Jersey, ha scritto una lettera al Vaticano nel novembre 2000 riferendo le preoccupazioni dei seminaristi dopo che McCarrick è stato nominato arcivescovo di Washington.

San Giovanni Paolo II andò ancora avanti con la nomina e l’anno successivo nominò McCarrick cardinale. McCarrick si è dimesso da Arcivescovo di Washington dopo aver raggiunto l’età pensionabile di 75 anni.

McCarrick in seguito ha negato di aver mai avuto rapporti sessuali con qualcuno, ma ha riconosciuto una “sfortunata mancanza di giudizio” nel condividere un letto con gli uomini, secondo un’e-mail del 2008 al Vaticano.

Nella sua denuncia di 11 pagine, Viganò ha detto che l’allora papa Benedetto XVI ha imposto a McCarrick “sanzioni canoniche” nel 2009 o nel 2010 che gli proibivano di viaggiare o tenere conferenze per la chiesa o celebrare la messa in pubblico.

Viganò ha detto di aver detto a Francesco il 23 giugno 2013 delle sanzioni e che McCarrick aveva “corrotto una generazione di seminaristi e preti”. Ma ha detto che Francis ha effettivamente riabilitato McCarrick e lo ha reso un consigliere di fiducia.

Il registro pubblico, tuttavia, è pieno di prove che McCarrick ha vissuto una vita priva di qualsiasi sanzione dal 2009 in poi, e Vigano in seguito ha fatto marcia indietro e ha detto che le sanzioni sono state comunicate privatamente.

Francis inizialmente ha promesso di rimanere in silenzio sulle accuse di bomba di Vigano. Ma in un’intervista del 2019 con un’emittente televisiva messicana, Francis ha detto di non sapere nulla del passato di McCarrick e di non ricordare che Vigano abbia mai menzionato i suoi misfatti sessuali.

In una recente intervista con l’Associated Press, il successore di McCarrick come arcivescovo di Washington DC, il cardinale designato Wilton Gregory, ha affermato di sperare che il rapporto del Vaticano sarebbe “completo, equo e trasparente”.