Tom Cruise a Roma per “Mission Impossible 7”: ricominciano le riprese

Tom Cruise è arrivato a Roma per iniziare le riprese di “Mission Impossible 7“. Centro storico della Capitale bloccato, l’attore è arrivato sul set con indosso una mascherina nera.

L’organizzazione del film prevede di adottare scrupolose misure di prevenzione contro la diffusione del Coronavirus, con test giornalieri per l’intera troupe e cast e disinfezioni degli ambienti e attrezzature.

Dei circa 35 milioni che la produzione americana ha previsto di spendere per la realizzazione del film in Italia, oltre 18 dovrebbero essere spesi a Roma.

Poco più di un milione di euro dovrebbe andare all’amministrazione pubblica per le tasse relative alla Ztl, alla Polizia municipale e alla nettezza urbana e circa 800mila dovrebbero essere spesi per l’affitto di locali privati.

Le riprese coinvolgono gran parte del centro storico tra cui via della Tribuna Campitelli, largo Corrado Ricci, via dei Fori imperiali. Le troupe lavorano anche in via Panisperna, via della Tribuna Campitelli, via Cavalletti, piazza Lovatelli, via dei Funari, via dei Serpenti e via Sant’Angelo in Pescheria, Via dei Fori Imperiali.

“Mission: Impossible” è una delle saghe più popolari nella storia del cinema. Il primo film, distribuito nel 1996, ha incassato oltre 450.000.000 di dollari al botteghino internazionale.

“Mission Impossible 7” è il terzo film della serie diretto dal regista Christopher McQuarrie e l’uscita è prevista per novembre 2021.

Oltre al protagonista Tom Cruise, che veste i panni dell ’agente speciale Ethan Hunt, il cast vede la consueta presenza di Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, che tornano a interpretare i loro ruoli dei film precedenti.

AL momento Mission Impossible 7 dovrebbe uscire al cinema, il 19 novembre 2021. Tuttavia, visti i molti rinvii che hanno riguardato il cinema americano, da 007 No Time To Die a Black Window, non è detto che la data venga confermata.

Un sequel di Mission Impossible 7 , che vedrà in cabina di regia sempre Christopher McQuarrie, uscirà, al netto dell’emergenza Covid, il 4 novembre 2022. I due film saranno infatti girati uno dopo l’altra.