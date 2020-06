Patto per l’Export, Di Maio: “E’ l’inizio di un lungo percorso”

“Inizio col dire grazie”, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio conclude così su Facebook la lunga giornata del Patto per l’Export. “Grazie alle imprese per il contributo che ci hanno dato per realizzare questo grande patto per l’export. Grazie al governo, a tutti i ministeri coinvolti, per aver investito tempo e risorse a favore di questo patto che mira a rilanciare il marchio Italia nel mondo. Grazie a ogni singola persona del Ministero degli Affari Esteri che ha lavorato notte e giorno per riuscire a portare a casa questo importante risultato”.

Il ministro avverte: “Ma attenzione: non siamo alla fine di un lungo percorso, bensì all’inizio. Oggi si è infatti aperto un altro cantiere, fondamentale per la crescita e per lo sviluppo, quello del Made in Italy nel mondo. La data odierna è molto importante, non solo perché segna una prima ripartenza, ma perché l’Italia torna a credere in se stessa promuovendo le sue eccellenze e i suoi prodotti nel mondo.

Mai come oggi è fondamentale dare gli strumenti adeguati alle imprese per riuscire a esportare all’estero. “La parola d’ordine per tutti deve essere: impegno. Oltre 1 miliardo sarà messo a disposizione delle imprese, grandi, medie e piccole. E’ il momento di guardare avanti, al futuro dell’Italia, degli imprenditori, delle famiglie e dei lavoratori che devono tornare a vivere con serenità. Possiamo farcela e ce la faremo”.