Regione Veneto: Zaia autorizza il farmaco Avigan, il Pd perplesso

“Su quali basi è stata autorizzata in Veneto la sperimentazione del farmaco Avigan nella lotta al Covid 19, visto che non appare nell’elenco dei farmaci approvati da Aifa? È stato coinvolto l’Istituto Superiore della Sanità o è stata una fuga in avanti in totale autonomia?”.

Questa la posizione del consigliere regionale Bruno Pigozzo e dei colleghi regionali del Partito Democratico a Palazzo Ferro Fini, che chiedono massima trasparenza sul possibile impiego del farmaco giapponese, e a tal proposito, informano di aver presentato un’interrogazione con primo firmatario il consigliere Bruno Pigozzo.

“L’impellenza di trovare un rimedio contro il virus non può farci agire con fretta o leggerezza. L’improvvisa notorietà di Avigan è dovuta a un video girato in Giappone da una persona che non è iscritta né all’Ordine dei Medici né a quello dei Farmacisti. Tutto ciò – avverte il vicepresidente del Consiglio regionale – dovrebbe invitare a una cautela assoluta. Sia l’Aifa che la stessa casa produttrice, tramite il loro rappresentante in Italia, hanno espresso, che di fatto, non esistono prove clinico scientifiche sull’efficacia e la sicurezza di Avigan, al contrario, in un recente servizio televisivo sono stati denunciati alcuni effetti collaterali particolarmente gravi, come la malformazione dei feti nel caso in cui venga assunto da donne in stato di gravidanza”.

“Dopo l’annuncio in contemporanea del Presidente Zaia e del Presidente Fontana, pronti a partire, il farmaco Avigan era scomparso dai radar per circa un mese – ricorda ancora Pigozzo – Poi la scorsa settimana il presidente del Veneto ha rilanciato, comunicando l’imminente avvio della sperimentazione a Verona e Padova. Pur essendo abituati alle dichiarazioni a effetto di Zaia, non possiamo nascondere le nostre perplessità: quali sono le valutazioni scientifiche e l’aspetto giuridico che lo hanno spinto a ‘candidare’ il Veneto alla sperimentazione di questo farmaco, escludendone altri della cui efficacia si sta discutendo in maniera seria e approfondita all’interno della comunità scientifica? Numerosi scienziati e professori hanno espresso perplessità sull’impiego di Avigan”. “L’invito al Presidente Zaia – conclude Bruno Pigozzo – è quello di ascoltare sempre la comunità scientifica, non solo quando gli torna comodo”.