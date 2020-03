La Russia introdurrà la responsabilità penale per la distruzione dei memoriali militari

La Duma di Stato ha adottato in prima lettura un disegno di legge presidenziale che introduce la responsabilità penale per la distruzione dei monumenti ai difensori della Patria. Secondo il disegna di legge, per danni ai memoriali, il trasgressore può essere imprigionato fino a cinque di carcere.

La distruzione o il danneggiamento di tombe militari situate sul territorio del paese o all’estero, monumenti, stele, obelischi, che perpetuano la memoria di coloro che sono morti nella difesa della Patria, comportano la reclusione, il lavoro forzato o una multa fino a 3 milioni di rubli. Se questo reato viene commesso da un gruppo di persone con l’uso della violenza o la minaccia del suo uso, la pena è di cinque anni di reclusione o di lavoro forzato o una multa da 2 a 5 milioni di rubli.

Insieme a questo, vengono apportate modifiche al Codice di procedura penale della Federazione Russa per quanto riguarda la giurisdizione dei casi penali ai sensi dell’articolo proposto del Codice Penale.

Il deputato della fazione LDPR Pavel Shperov ha proposto di preparare per la seconda lettura del documento un emendamento per abolire lo statuto dei limiti per questo corpus delicti, che è stato approvato dal Vice Ministro della Difesa Nikolai Pankov, in rappresentanza del disegno di legge.

“Coloro che commettono un tale atto avranno una comprensione del fatto che non importa quanto tempo è trascorso dal loro atto blasfemo, azione, non può essere attribuito allo statuto delle limitazioni e dell’oblio”, ha detto il portavoce della Duma di Stato Vyacheslav Volodin.

Il disegno di legge sulla punizione per profanazione di tombe militari e monumenti di soldati è stato preparato dal Ministero della Difesa. Come ha spiegato a dicembre il capo del dipartimento, Sergey Shoigu, la sua adozione contribuirà a una lotta più efficace contro i vandali e i loro sostenitori. Le misure di responsabilità riguardano sia i partecipanti ad atti illeciti sia i politici, i funzionari, compresi quelli stranieri, che contribuiscono a ciò attraverso la loro azione o inazione.

Il 7 marzo, il presidente russo Vladimir Putin ha presentato il disegno di legge alla Duma di Stato.