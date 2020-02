Migranti, Vice Ministro Mauri visita Centro per servizi accoglienza: “Confronto utile con operatori settore”

Il Vice Ministro dell’Interno Matteo Mauri ha visitato la struttura del Servizio Centrale del sistema SIPROIMI a Roma che, in virtù della convenzione tra Ministero dell’Interno e ANCI, ha il compito di fornire assistenza e consulenza agli Enti locali che erogano servizi di accoglienza ed integrazione in favore di minori stranieri e titolari di protezione internazionale.

“Ho voluto essere qui – ha dichiarato il Vice Ministro Mauri al termine dell’incontro a cui hanno partecipato anche i referenti dell’Area Immigrazione di ANCI – per ascoltare e parlare con chi si occupa in concreto dell’accoglienza dei migranti nel nostro Paese ed ha relazioni quotidiane con il territorio. Il confronto di oggi è stato molto proficuo e sarà utile anche alla discussione sul tema dell’immigrazione che sta impegnando il Ministero dell’Interno ed il Governo”.

Il Vice Ministro ha espresso apprezzamento per i risultati ottenuti grazie al lavoro fatto in questi anni sul territorio dai Comuni e dalle Associazioni per l’inclusione sociale dei migranti, la prevenzione di situazioni di irregolarità e marginalità e la promozione dei principi di legalità e di non discriminazione.