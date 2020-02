Fair play finanziario: escluso dalle coppe europee per due anni il Manchester City

La UEFA ha colpito duramente il Manchester City escludendolo dalle Coppe europee per le prossime due stagioni per aver infranto le regole del fair play finanziario. Attualmente al secondo posto in Premier League e qualificato per le fasi a eliminazione diretta della Champions League, dove affronterà il Real Madrid, il club è stato anche multato di 30 milioni di euro.

Meno di un quarto d’ora dopo l’annuncio della sanzione, il club ha rilasciato una dichiarazione per annunciare che avrebbe fatto appello all’Arbitral Tribunal for Sport (CAS). Un appello che “non è necessariamente sospensivo, ma la richiesta può essere fatta”, ha dichiarato una fonte in UEFA.

“Manchester City è delusa ma non sorpresa dall’annuncio fatto oggi” dalla camera di giudizio della Commissione di controllo finanziario del club (ICFC), ha dichiarato il club con un tono sfiduciato.

L’ICFC accusa il club allenato da Pep Guardiola di essere colpevole di “gravi violazioni” delle regole del fair play finanziario (FPF), che vieta a un club impegnato nella competizione europea di spendere più di quanto guadagna e controlla da vicino i conferimenti di capitali da parte dei proprietari.

Più specificamente, il club, di proprietà di un membro della famiglia al potere di Abu Dhabi, è penalizzato per aver “sopravvalutato le entrate derivanti dai contratti di sponsorizzazione, nei suoi conti per il periodo 2012-2016. Di conseguenza, il City è “escluso dalle competizioni europee per le stagioni 2020/21 e 2021/22”, così ha deciso la UEFA.

Nella sua reazione, il doppio campione in carica dell’Inghilterra ha sparato contro la procedura e coloro che l’hanno eseguita.

“Procedura di polarizzazione”

“In parole povere, questo è un caso lanciato dalla UEFA, che ha portato a un’indagine della UEFA e tentata dalla UEFA”, ha detto il City.

Anche il capo investigatore dell’ICFC, l’ex primo ministro belga Yves Leterme, sebbene non nominato direttamente, è stato preso di mira dal club. “Nel dicembre 2018, il capo investigatore della UEFA aveva annunciato pubblicamente il risultato e la sanzione che intendeva imporre al Manchester City, prima ancora che fosse avviata qualsiasi indagine”, ha dichiarato il club. .

“La conseguente procedura UEFA, distorta e costantemente trapelata (sulla stampa) ha lasciato pochi dubbi sul risultato”, ha aggiunto.

A maggio, diversi media avevano effettivamente riferito che Leterme aveva raccomandato una sospensione della Champions League in un rapporto inviato alla camera di prova.

“Ora che questa procedura parziale è terminata, il club cercherà di ottenere un giudizio imparziale il più rapidamente possibile e, in questo senso e come primo passo, avvierà una procedura con il Tribunale Arbitrale per lo Sport il più presto possibile”, ha concluso il City che ritiene di avere “un ampio corpus di prove inconfutabili a sostegno della sua posizione”.

Il punto di partenza dell’indagine aperta dalla UEFA era stato Football Leaks, un’inchiesta condotta da un consorzio di quotidiani europei, che aveva rivelato il ricorso da parte del club a sopravvalutato i contratti di sponsorizzazione e deviato i contratti per ridurre il suo libro paga.

Manchester City era già stata multata per 60 milioni di euro, di cui 20 milioni chiusi nel 2014 per aver infranto le regole del FPF.