Sanremo 2020: il motivo della squalifica di Bugo e Morgan

Dopo la squalifica dal Festival di Sanremo emergono le verità. Il caso Bugo-Morgan rischia di essere protagonista della copertina della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. La scena è diventata ormai virale quasi epica.

Ma come sono avvenuti i fatti?

Nella quarta serata del Festival, i due cantanti vengono annunciati. Dalle quinte in cima alle scale viene fuori solo Morgan, che dopo qualche scalino si guarda intorno e non trova il compagno d’avventure, l’artista con il quale ha condiviso molti anni di carriera. Bugo lo raggiunge dopo qualche istante e si comprende che qualcosa non stia girando nel verso giusto. Parte il pezzo, a Morgan spetta l’attacco, ma l’incomprensione si fa sempre più forte, il testo non suona come nei precedenti ascolti, passano i secondi, scorrono le parole e si nota sempre di più qualcosa: Morgan ha cambiato il testo, che ora recita “Le brutte intenzioni, la maleducazione/La tua brutta figura di ieri sera/La tua ingratitudine, la tua arroganza/Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa/Ma tu sai solo coltivare invidia/Ringrazia il cielo sei su questo palco/Rispetta chi ti ci ha portato dentro/Ma questo sono io”.

Morgan le canta con rabbia, indicando spesso Bugo che, visibilmente teso, si avvicina al compagno, lascia un foglio di carta nella sua postazione, gira i tacchi e se ne va. Morgan va dritto ancora qualche secondo, finché non toccherebbe a Bugo attaccare la sua parte, ma Bugo è già dietro le quinte. Morgan si ferma, “che succede?” si chiede stranito. Ancora per qualche istante c’è il dubbio che sia una gag, finché non entra in scena Amadeus, seguito da Fiorello. Il conduttore e direttore artistico del festival annuncia che proveranno a farli rinsavire e tornare in scena, ma non c’è niente da fare, Bugo è già andato via, i due sono squalificati dal festival.

Ma qual è la causa di tutto ciò?

Durante le prove del duetto sulla canzone di Sergio Endrigo “Canzone per te” va in scena un duro scontro tra Morgan e l’orchestra, si arriva agli insulti, poi ritirati da parte dell’artista grazie all’intervento pacificatore diretto di Amadeus. Successivamente Morgan manda un messaggio ad una serie di giornalisti denunciando un boicottaggio da parte degli orchestrali che avrebbero cambiato le partiture da lui preparate per il pezzo.

Le prove poi, secondo lui, sono poche, non bastano per quello che vuole fare lui, cioè tutto: cantare, suonare e dirigere l’orchestra. È vero? A quanto pare no perché in conferenza stampa il vicedirettore di RaiUno Claudio Fasulo, assicura che lo stesso cantante abbia avuto più tempo rispetto agli altri. Il giorno successivo Bugo afferma “Morgan ha fatto un casino, li ha fatti incazzare tutti”. E così è stato, il verdetto è impietoso: ultimi. Prima dell’esibizione tra i due cantanti ci sarebbe stata una discussione, ricca di insulti e spintoni, poi a seguire la scena che tutti hanno visto in Tv.

Finita la puntata Amadeus, con grande senso di responsabilità, insegue Morgan in giro per Sanremo, riesce a parlarci solo a tarda notte, fino alle 04:30 del mattino, come conferma lui stesso davanti alla platea della stampa. Ma il verdetto non può cambiare : i due sono ufficialmente fuori per doppia motivazione: cambio del testo e ritiro.