Regionali Puglia: La Russa, ‘mantenere patti, Fitto più votato’

“Nella vita i patti si mantengono e noi abbiamo mantenuto il nostro patto, ad esempio in Emilia-Romagna”. Lo ha detto il senatore Ignazio La Russa (Fdi) a margine dell’inaugurazione a Bari della mostra fotografica dedicata ai fratelli Pinuccio e Salvatore Tatarella organizzata dalla fondazione Tatarella.

Parlando delle elezioni regionali in Puglia, La Russa ha confermato la candidatura di Raffaele Fitto per la coalizione del centrodestra: “Noi abbiamo messo in pista il candidato che è stato più votato di tutti i partiti in Puglia alle europee. Abbiamo messo in campo, con il suo consenso, il candidato che alle elezioni europee è stato il più votato in Puglia senza far parte del partito che aveva più voti di tutti. Abbiamo fatto i sondaggi, abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare ora, come direbbe Pinuccio Tatarella, l’interesse personale deve soccombere a quello generale”.

Dopo il freno posto dalla Lega alla candidatura di Fitto frutto di accordi nazionali nel centrodestra, e temendo un rischio di spaccatura, La Russa ha aggiunto: “Le differenze ci possono stare ma bisogna coltivare le cose che ci uniscono e nel mio piccolo è quello che provo a fare, a partire dalla Puglia, dove credo che ogni inutile ricerca di divisione, a volte provinciale, è controproducente. Ogni interesse personale è legittimo purché sia in sintonia e non vada in contrasto con l’interesse generale. Quindi qual è l’interesse generale? Che il centrodestra vinca, tutte le altre posizioni pur legittime devono sottostare all’interesse generale. Il tavolo per quanto riguarda la Puglia c’è già stato. Anche noi avevamo proposte diverse in Emilia, però si è deciso che il candidato lo selezionava Salvini e noi ci siamo messi pancia a terra. Lo stesso deve avvenire per le altre” regioni. “Adesso – ha concluso – siamo alla stretta finale, mi pare che c’è il candidato della sinistra, c’è quello del M5S, fra un po’ arriva quello di Renzi”.