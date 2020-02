Sicurezza, vertice in prefettura a Bergamo con il viceministro dell’Interno Mauri

Il Vice Ministro dell’Interno, Matteo Mauri, si è recato ieri mattina a Bergamo per un vertice sulla sicurezza che si è svolto in Prefettura. Alla riunione hanno partecipato il Prefetto, il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Questore e i Comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.

È stata l’occasione per fare il punto sulle azioni di contrasto alle attività criminali, in particolare allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, e sulle iniziative in atto per combattere le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico della provincia.

“In provincia di Bergamo – ha dichiarato il Vice Ministro dell’Interno – negli ultimi anni si è registrato un calo sostanziale dei reati, meno 30 per cento dal 2014 a oggi. Numeri certamente positivi. Ora bisogna continuare a lavorare, in particolare sulla percezione di insicurezza tra i cittadini è ancora alta e sarebbe un grave errore sottovalutarla”.

Mauri ha ricordato come la Questura di Bergamo sia entrata nell’elenco delle città italiane di ‘Prima fascia’, con un incremento consistente di personale: “Un segnale chiaro che testimonia l’impegno delle istituzioni e del governo per contrastare le attività criminali del territorio”.

Per garantire sicurezza ai cittadini, secondo il Vice Ministro è necessario “presidiare il territorio con le Forze dell’ordine e, contemporaneamente, lavorare sul piano sociale con i comuni. La repressione deve andare di pari passo con interventi di prevenzione del disagio e di riqualificazione urbana, secondo un modello di sicurezza integrata”.

Dopo la riunione il Vice Ministro, accompagnato dal sindaco di Bergamo, ha visitato il centro ‘Accademia per l’Integrazione’. A seguire si è recato prima a Ciserano (BG) per una riunione con il Prefetto, il Presidente della Provincia, l’assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità di Regione Lombardia e i sindaci dell’area di Zingonia e poi a San Giovanni Bianco per un incontro con i sindaci della Val Brembana.