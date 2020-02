Ilaria Cucchi: “L’on. Tonelli (Lega) deve uscire dall’Antimafia”

Ilaria Cucchi chiede al presidente della Camera Roberto Fico e a quello della Commissione Antimafia Nicola Morra di verificare se “sussistano le condizioni” affinché Gianni Tonelli, deputato della Lega, “continui a ricoprire un ruolo così delicato come quello di membro della commissione Antimafia”.

Ilaria Cucchi, su Facebook, scrive: “Come cittadina vi voglio informare che il signor Gianni Tonelli, parlamentare della Lega e membro della Commissione Antimafia è imputato in più di un procedimento penale con l’accusa di diffamazione aggravata commessa nei confronti miei e della mia famiglia. La settimana scorsa, di fronte al Giudice del Tribunale di Roma, si è rifiutato di porgere le sue scuse a me ed ai miei genitori presenti. Non solo. Ma ho appreso che egli sarebbe anche imputato, con alcuni colleghi, di fronte al tribunale collegiale di Roma con l’accusa di gravi reati commessi in danno della sua istituzione di appartenenza: la Polizia di Stato”.

Ciò detto, “mi risulta che nel processo le accuse parlano di reati quali il falso in atto pubblico, il peculato, l’interruzione di pubblico servizio e la diffusione di notizie false. Gli ultimi due riguarderebbero proprio il sig. Tonelli”, Infine, detto tutto ciò, “signori Presidenti, ora vi chiederei se, effettuate le doverose verifiche su quanto vi sto riferendo, sussistano le condizioni affinché l’on. Tonelli continui a ricoprire un ruolo cosi delicato come quello di membro della commissione Antimafia”.