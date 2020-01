Exit Poll: Bonaccini 48-52%, Borgonzoni 43-47% in Emilia Romagna. Santelli 49-53, Callipo 31-35 in Calabria

Hanno chiuso alle 23 le urne per eleggere il presidente della Giunta e i componenti dell’Assemblea legislativa in Emilia Romagna e in Calabria. Sono stati chiamati alle urne quasi 5,5 milioni di elettori: oltre 3,5 milioni di cittadini in Emilia Romagna mentre in Calabria gli elettori sono stati circa 1,8 milioni.

Il secondo exit poll dà Stefano Bonaccini sostenuto dal centrosinistra tra il 48% e il 52%; Lucia Borgonzoni, sostenuta dall’alleanza di centrodestra, tra il 43% e il 47%; Simone Benini (M5S) in una forchetta tra 2% e il 5%. In Calabria il secondo exit poll dà Santelli 49-53%; Callipo 31-35%. Tansi 7-11%; Aiello tra il 5 e il 9%.

Il punto in Emilia Romagna e in Calabria

Alta l’affluenza ai seggi con cifre da record in particolare in Emilia Romagna. Alle 19 è stata del 58,82%, quasi il doppio rispetto al 30,89% alla stessa ora nella precedente consultazione di riferimento nel 2014.

L’affluenza in Italia per le elezioni regionali in Calabria, alle ore 19, è stata del 35,52%: il dato è in aumento rispetto al 34,68% della precedente consultazione di riferimento. Lo rileva il Viminale.

In Emilia Romagna Stefano Bonaccini è andato a votare, accompagnato dalla moglie, attorno alle 11 nella sua Campogalliano (Modena), Lucia Borgonzoni ha invece votato alle 12,15 in un seggio di Bologna, mentre Simone Benini, attorno a mezzogiorno a Forlì.

Hanno votato già stamattina Pippo Callipo e Francesco Aiello, candidati alla presidenza della Regione Calabria, rispettivamente, del centrosinistra e dell’alleanza civica del Movimento 5 Stelle. Si è recato a votare anche Carlo Tansi, candidato civico alla presidenza. Non ha potuto votare, invece, Jole Santelli, candidata del centrodestra, che è residente a Roma.

“Arrivare a un testa a testa è una cosa importante e credo che la sinistra debba imparare molto. È chiaro che serve un cambiamento anche da sinistra. In ogni caso, arrivare a un testa a testa in Emilia-Romagna è il segno che deve cambiare qualcosa”. Così il conduttore tv Red Ronnie arrivando al comitato elettorale di Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra alla presidenza dell’Emilia-Romagna, allestito in un hotel a nord di Bologna.