Incontro Meloni-Salvini: “Unità di intenti”

Primo incontro dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Dal meeting alla Camera emerge “un clima di grande collaborazione e unità di intenti”. Nella nota congiunta di FdI e Lega, si ribadisce “il grande senso di responsabilità che questo risultato comporta.

Meloni e Salvini hanno fatto il punto della situazione e delle priorità e urgenze all’ordine del giorno del governo e del parlamento”. All’uscita la leader di FdI ha detto di essere “ottimista”. Intanto il Viminale corregge l’errore su Umberto Bossi: il “senatur” risulta eletto al plurinominale di Lombardia 2.

Circolano i primi per il totoministri. Si allontana la possibilità per Matteo Salvini di ottenere nuovamente il Viminale. Nota della Lega dopo il Consiglio federale: “Saremo parte fondamentale del governo di centrodestra”. Ma nella vecchia guardia del partito c’è chi chiede un passo indietro del segretario. Anche nel Pd si guarda al futuro, dopo l’annuncio dell’addio di Letta in vista del prossimo Congresso: da Bonaccini a Elly Schlein, i primi nomi dei candidati a sostituirlo iniziano già a circolare.