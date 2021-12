Il premier Draghi dopo il vertice con il cancelliere tedesco Scholz: “Sulle nuove misure, aspettiamo i dati su Omicron”

Sono stati molteplici i temi del colloquio tra Olaf Scholz, cancelliere tedesco, e il premier Mario Draghi. Nel corso del vertice di Roma, si è parlato di Pnrr, rapporti tra Italia e Germania e ovviamente di Covid-19. “Ringrazio Scholz per gli elogi” in merito alla campagna di vaccinazione italiana, “ma ancora c’è da lavorare e essere attenti”, ha sottolineato il premier, che ha poi parlato delle possibili nuove misure anti-Covid per le festività: “In Cabina di regia passeremo in rassegna eventuali provvedimenti in vista delle vacanze di Natale. Non c’è ancora nulla di deciso”. Il governo aspetterà fino “a mercoledì o giovedì i dati di sequenziamento” sulla variante Omicron per vedere come avanza la nuova mutazione e, di conseguenza, valutare una nuova stretta.

Nella conferenza stampa a margine del vertice, Scholz ha sottolineato l’impegno italiano nel contrastare il Covid-19. “Per quanto riguarda la lotta alla pandemia, l’Italia è un Paese luminoso, un modello da seguire. Domani avrò una conferenza con i presidenti dei Land per approvare nuove misure: ci saranno ulteriori limitazioni per i contatti personali. Dobbiamo essere preparatissimi nel momento in cui la variante Omicron si diffonde rapidamente in Europa”, ha detto il cancelliere tedesco. “Noi dobbiamo essere pronti, soprattutto in Germania per le infrastrutture critiche che devono essere preparate per l’emergenza. Vogliamo intensificare le vaccinazioni” e porre limitazioni “anche tra i singoli”, ha ribadito.

Nelle dichiarazioni post-vertice, il premier Draghi si è detto ottimista sul futuro del Patto di stabilità: “Credo ci sarà un avvicinamento delle posizioni. La pandemia chiama tutti i nostri Paesi a finanziare progetti senza precedenti e imponenti. E bisognerà vedere come ci si muoverà: è un campo più semplice da affrontare di altri”.

Tra Italia e Germania c’è “una cooperazione e di lunga data. L’importante è fare progressi per l’Europa, e i nostri due Paesi sono fondamentali per la riuscita di questa operazione”, ha detto Scholz. “Serve una stretta cooperazione tra i nostri Paesi, e siamo d’accordo per rafforzarla. Dobbiamo approfondire le nostre relazioni e vogliamo riavviare appena possibile le consultazioni intergovernative. Possiamo fare un ottimo lavoro”, ha aggiunto il cancelliere tedesco.