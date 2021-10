Kamikaze Isis uccide 46 persone all’interno di una moschea afghana

Un attentatore suicida dello Stato Islamico ha colpito venerdì una moschea piena di fedeli musulmani sciiti nel nord dell’Afghanistan, uccidendo almeno 46 persone e ferendone decine nell’ultima sfida alla sicurezza dei talebani mentre passano dall’insurrezione al governo.

Nella sua rivendicazione, l’affiliato dell’Isis della regione ha identificato l’attentatore come un musulmano uighero, affermando che l’attacco ha preso di mira sia gli sciiti che i talebani per la loro presunta volontà di espellere gli uigheri per soddisfare le richieste della Cina. La dichiarazione è stata diffusa dall’agenzia di stampa Aamaq collegata all’Isis.

L’esplosione ha squarciato una moschea affollata nella città di Kunduz durante la preghiera di mezzogiorno del venerdì, momento clou della settimana religiosa musulmana. È stato l’ultimo di una serie di attentati e sparatorie dell’IS che hanno preso di mira i nuovi governanti talebani afghani, nonché istituzioni religiose e minoranze sciite da quando le truppe USA e NATO sono partite ad agosto.

L’esplosione ha fatto saltare le finestre, ha carbonizzato il soffitto e ha sparso detriti e metallo attorcigliato sul pavimento. I soccorritori hanno trasportato un corpo su una barella e un altro in una coperta. Macchie di sangue coprivano i gradini d’ingresso.

Un residente della zona, Hussaindad Rezayee, ha detto che si è precipitato alla moschea quando ha sentito l’esplosione, proprio mentre iniziavano le preghiere. “Sono venuto a cercare i miei parenti, la moschea era piena”, ha detto.

I fedeli presi di mira nella puntata di venerdì erano Hazara, che da tempo subiscono una doppia discriminazione come minoranza etnica e come seguaci dell’Islam sciita in un Paese a maggioranza sunnita.

Il gruppo dello Stato Islamico e i talebani, che hanno preso il controllo del Paese con l’uscita delle truppe straniere, sono rivali strategici. I militanti dell’Isis hanno preso di mira le posizioni dei talebani e hanno tentato di reclutare membri dai loro ranghi.

In passato, i talebani sono riusciti a contenere la minaccia dell’Isis in tandem con gli attacchi aerei statunitensi e afgani. Senza questi, non è chiaro se i talebani possano sopprimere quella che sembra essere un’impronta crescente dell’Isis. I militanti, un tempo confinati ad est, sono penetrati nella capitale Kabul e in altre province con nuovi attacchi.

Ciò avviene in un momento critico, poiché i talebani tentano di consolidare il potere e trasformare i loro guerriglieri in una polizia strutturata e in una forza di sicurezza. Ma mentre il gruppo tenta di proiettare un’aria di autorità attraverso i rapporti di raid e arresti di membri dell’Isis, non è chiaro se abbia la capacità di proteggere obiettivi soft, comprese le istituzioni religiose.

A Kunduz, i funzionari di polizia stavano ancora raccogliendo i pezzi venerdì alla moschea di Gozar-e-Sayed Abad. Il portavoce dei talebani Bilal Karimi ha dichiarato all’Associated Press che 46 fedeli sono stati uccisi e 143 feriti nell’esplosione. Ha detto che era in corso un’indagine.

Il bilancio delle vittime di 46 è il più alto in un attacco da quando le truppe straniere hanno lasciato l’Afghanistan.

La missione delle Nazioni Unite in Afghanistan ha condannato l’attacco come “parte di un inquietante schema di violenza” contro le istituzioni religiose.

Un importante esponente religioso sciita, Sayed Hussain Alimi Balkhi, ha invitato i talebani a fornire sicurezza agli sciiti dell’Afghanistan. “Ci aspettiamo che le forze di sicurezza del governo garantiscano la sicurezza delle moschee poiché hanno raccolto le armi fornite per la sicurezza dei luoghi di culto”, ha affermato.

Dost Mohammad Obaida, il vice capo della polizia di Kunduz, si è impegnato a proteggere le minoranze nella provincia. “Assicuro ai nostri fratelli sciiti che i talebani sono pronti a garantire la loro sicurezza”, ha detto.

Il nuovo tono colpito dai talebani, almeno a Kunduz, è in netto contrasto con la storia ben documentata di combattenti talebani che commettono una litania di atrocità contro le minoranze, inclusi gli hazara. I talebani, sentendo ora il peso del governo, hanno impiegato tattiche simili a quelle dell’IS durante i loro 20 anni di insurrezione, inclusi attentati suicidi e imboscate.

E non hanno fermato gli attacchi contro gli hazara.

All’inizio di questa settimana, un rapporto di Amnesty International ha scoperto che i talebani hanno ucciso illegalmente 13 hazara, tra cui una ragazza di 17 anni, nella provincia di Daykundi, dopo la resa dei membri delle forze di sicurezza dell’ex governo.

Nella provincia di Kunduz, gli hazara costituiscono circa il 6% della popolazione della provincia di quasi 1 milione di persone. La provincia ha anche una vasta popolazione etnica uzbeka che è stata presa di mira per il reclutamento da parte dell’IS, che è strettamente allineato con il Movimento islamico militante dell’Uzbekistan.

L’attacco di venerdì è stato il terzo a colpire un luogo di culto o uno studio religioso in una settimana.

IS ha anche rivendicato due attentati mortali a Kabul, compreso l’orribile attentato del 26 agosto che ha ucciso almeno 169 afgani e 13 militari statunitensi fuori dall’aeroporto di Kabul negli ultimi giorni del caotico ritiro americano dall’Afghanistan.

IS ha anche affermato un attentato di domenica fuori dalla moschea Eid Gah di Kabul che ha ucciso almeno cinque civili. Mercoledì non è stato rivendicato un altro attacco a una madrassa, una scuola religiosa, nella provincia di Khost.

Se l’attacco di venerdì sarà rivendicato dall’IS, sarà preoccupante anche per i vicini dell’Afghanistan centro-settentrionale e per la Russia, che da anni corteggia i talebani come alleati contro lo strisciante Isis nella regione.