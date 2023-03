Guerra Ucraina, Zelensky: “Grazie italiani per sostegno”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Il leader di Kiev ha parlato di “telefonata produttiva” spiegando di aver “discusso delle nostre iniziative bilaterali e internazionali”.

Palazzo Chigi fa sapere che i due hanno parlato della necessità di perseguire una “pace giusta”. Il presidente russo Putin ammette che le sanzioni possono avere “un effetto negativo” sull’economia russa, quindi è necessario “lavorare sulla domanda interna”. Il presidente ucraina Zelensky invita il presidente cinese Xi Jinping a Kiev.

“Voglio parlare con lui – ha detto -. Ho avuto contatti con lui prima della guerra su larga scala. Ma durante tutto questo anno, più di un anno, non ho avuto (contatti)”. L’esercito ucraino annuncia che potrebbe lanciare una controffensiva prima dell’estate, le forze armate di Kiev attaccheranno in diverse direzioni usando al fronte anche i Leopard tedeschi. I filorussi: “In Crimea abbattuto drone, nessun danno o vittima”.

La Germania ha varato lo stanziamento di aiuti militari per l’Ucraina per i prossimi dieci anni per 12 miliardi di euro. La Commissione bilancio del Bundestag ha dato il via libera alla spesa diretta di otto miliardi per l’acquisto di armi e altri equipaggiamenti della difesa per l’Ucraina, approvando così una richiesta dei ministeri degli Esteri e della Difesa. Altri quattro miliardi di euro saranno stanziati per rifornire le scorte tedesche svuotati da altri aiuti all’Ucraina. Dall’inizio della guerra, la Germania ha reso disponibili più di 14,2 miliardi di aiuti per l’Ucraina.