Fondartigianato – Articolazione Lombarda, presentano il convegno: ‘Corri con noi’

“Si è svolto il 29 marzo a Milano, nella splendida cornice della Fonderia Napoleonica Eugenia, l’evento organizzato da Fondartigianato – Articolazione Lombarda, il convegno dal titolo “Corri con noi – ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”.

Ai lavori aperti da Francesco Fedele, coordinatore Articolazione Fondartigianato Regionale e Claudio Mor, Vice Presidente Elba, è seguita la relazione introduttiva di Alessandro Tosti, Coordinatore Articolazione Fondartigianato Regionale.

Hanno impreziosito l’evento, gli interventi di: Federica Corbani (Esperta di comunicazione), Marco Balzola (Responsabile Area Promozione Fondartigianato), Sergio Boniolo (Il marketing relazionale), Fabio Bartoletta (Il valore delle relazioni con le imprese), Stefano Bastianoni (Direttore Nazionale di Fondartigianato), Luca Schionato (la funzione dei Piani Formativi), Marcello Guadalupi (Professionista Crisi d’Impresa e Politiche Attive del Lavoro), Cristina Tajani (Professoressa Politecnico di Milano), Barbara Guardamagna (per le Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil), Mario Martinelli (per le Organizzazioni Datoriali Confartigianato, Cna, Claai Casartigiani) e Fabio Bezzi (Presidente Nazionale Fondartigianato).

Tra gli interventi da segnalare, quello di Francesco Fedele che ha sottolineato la necessità di adeguare i modelli di formazione alle nuove necessità delle imprese.

“Vanno garantite nuove competenze necessarie per i lavori del futuro per aiutare lo sviluppo economico e fornire nuove opportunità occupazionali. Centrale dovrà essere inoltre la formazione delle lavoratrici e lavoratori nelle aziende in crisi.”

Marcello Guadalupi ha approfondito i temi della crisi d’impresa e l’impatto che la nuova formazione dovrà avere nell’organizzazione del lavoro per prevenire le difficoltà aziendali.

A conclusione della giornata, il Presidente Nazionale Fabio Bezzi si è soffermato sui nuovi programmi che Fondartigianato metterà in campo per realizzare gli obbiettivi con una particolare attenzione alle imprese artigiane.”