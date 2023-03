Incendio in una struttura di detenzione per migranti in Messico

Decine di persone sono state uccise e ferite dopo che è scoppiato un incendio in una struttura di detenzione per migranti nel nord del Messico, vicino al confine con gli Stati Uniti.

L’incendio – uno degli incidenti più letali nella storia del Paese in un blocco per immigrati – è avvenuto lunedì scorso in una struttura a Ciudad Juarez, oltre il confine con El Paso, in Texas.

Almeno 39 persone sono morte nell’incendio e 29 feriti sono stati portati in ospedale, ha detto in un comunicato l’Istituto nazionale per l’immigrazione del Messico. La struttura ospitava 68 uomini adulti provenienti dal Centro e Sud America.

L’ufficio del procuratore generale del Messico ha avviato un’inchiesta e dispone di investigatori sulla scena, secondo i resoconti dei media.

“Ero qui dall’una del pomeriggio in attesa del padre dei miei figli, e quando sono arrivate le 22:00 il fumo ha iniziato a uscire da ogni parte”, ha detto all’agenzia di stampa Reuters Viangly Infante, 31 anni, cittadino venezuelano.

Suo marito era in una cella di detenzione all’interno della struttura quando è scoppiato l’incendio ed è sopravvissuto bagnandosi con acqua e premendo contro una porta, ha detto Infante, aggiungendo di aver visto molti cadaveri a terra.

Il Guatemala ha dichiarato martedì che si ritiene che 28 dei suoi cittadini siano morti nell’incidente.

Il presidente del Messico Andres Manuel Lopez Obrador ha dichiarato che l’incendio è scoppiato durante una protesta dei migranti all’interno della struttura.

“Hanno messo delle stuoie alla porta del rifugio e gli hanno dato fuoco come protesta, e non immaginavano che avrebbe causato questa terribile tragedia”, ha detto ai giornalisti Lopez Obrador.

L’agenzia nazionale per l’immigrazione ha affermato di “respingere energicamente le azioni che hanno portato a questa tragedia”, senza ulteriori spiegazioni su quali potrebbero essere state quelle azioni.

Apparentemente le tensioni tra autorità e migranti erano aumentate nelle ultime settimane a Ciudad Juarez, dove i rifugi sono pieni di persone in attesa di opportunità per entrare negli Stati Uniti o che hanno chiesto asilo lì e stanno aspettando la fine del processo.

A ottobre, per lo più richiedenti asilo venezuelani, si sono ribellati all’interno di un centro di immigrazione a Tijuana che doveva essere controllato dalla polizia e dalle truppe della Guardia nazionale.

Un mese dopo, dozzine di persone si sono ribellate nel più grande centro di detenzione del Messico nella città meridionale di Tapachula, vicino al confine con il Guatemala. Nessuno è morto in nessuno dei due incidenti.

Più di 30 rifugi per migranti e altre organizzazioni di difesa hanno pubblicato una lettera aperta il 9 marzo in cui si lamentava della criminalizzazione di migranti e richiedenti asilo a Ciudad Juarez.

Ha accusato le autorità di abusi e di uso eccessivo della forza nel radunare i migranti, lamentando che la polizia municipale stava interrogando le persone per strada sul loro stato di immigrazione senza motivo.

In un reportage da Città del Messico, Manuel Rapalo di Al Jazeera ha affermato che recentemente le tensioni a Ciudad Juarez sono state elevate con “i migranti sempre più disperati”.

Ma ha osservato che, nonostante le recenti rivolte e le segnalazioni di violenza nei centri di detenzione per migranti, la portata della tragedia di lunedì è rara.

“Questo è certamente qualcosa che non accade tutti i giorni e ancora una volta evidenzia i molti pericoli associati ai migranti che cercano disperatamente di raggiungere gli Stati Uniti, attraversando il Messico”, ha affermato.

Rapalo ha aggiunto che l’Istituto nazionale per l’immigrazione del Messico ha lottato per anni per far fronte al sovraffollamento delle strutture che ospitano i migranti.

“Il deterioramento delle condizioni nelle strutture per i migranti lungo il confine significa che i richiedenti asilo vulnerabili corrono un pericolo inutile”, ha dichiarato martedì su Twitter il gruppo per i diritti dell’International Rescue Committee.

“Sistemi più forti lungo i corridoi migratori del Messico sono fondamentali per fornire ai richiedenti asilo la protezione di cui hanno bisogno”.

L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha lavorato per arginare un’ondata record di persone che intraprendono viaggi spesso pericolosi per raggiungere gli Stati Uniti in cerca di protezione.

Molti stanno fuggendo dalla violenza delle bande, dalla povertà sistemica e da altri problemi socioeconomici nei loro paesi d’origine in tutto il Sud e Centro America, e affermano di non avere altra scelta che provare a raggiungere gli Stati Uniti.

Mentre Biden ha promesso di invertire alcune delle politiche di immigrazione più intransigenti del suo predecessore, Donald Trump, ha anche mantenuto la deterrenza come asse chiave dell’approccio della sua amministrazione alla migrazione.

A febbraio, Biden ha proposto nuove restrizioni ai richiedenti asilo, sperando di soffocare la corsa delle persone al confine.

Le nuove regole dicono che coloro che arrivano al confine e attraversano gli Stati Uniti non avranno più diritto all’asilo. Invece, devono prima fare domanda di asilo in uno dei paesi che attraversano per raggiungere il confine con gli Stati Uniti o fare domanda online tramite un’app del governo degli Stati Uniti.

I gruppi per i diritti dei migranti hanno denunciato questa politica come un effettivo “divieto di asilo” e lunedì l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha esortato l’amministrazione Biden a riconsiderare il suo piano.

“L’UNHCR è particolarmente preoccupato che… questo possa portare a casi di respingimento – il ritorno forzato di persone in situazioni in cui la loro vita e la loro sicurezza sarebbero a rischio – che è proibito dal diritto internazionale”, ha affermato l’agenzia.

Ogni mese circa 200.000 persone tentano di attraversare il confine dal Messico agli Stati Uniti.

Un recente rapporto dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni afferma che dal 2014 circa 7.661 persone sono morte o sono scomparse durante il viaggio verso gli Stati Uniti, mentre 988 sono morte in incidenti o mentre viaggiavano in condizioni subumane.