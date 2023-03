Armi nucleari: USA stop scambio dati con Mosca

Un drone si è schiantato in un’area chiamata Nuova Mosca, vicino alla capitale della Russia. Secondo quanto riportato dai media russi, il veicolo era dipinto di giallo e blu e sulle ali aveva la scritta “Gloria all’Ucraina”. Le forze dell’ordine hanno riferito alla Tass che “presumibilmente, il relitto dell’Uav è stato trovato vicino ai binari della ferrovia nel villaggio di Svitino”, a circa 70 chilometri dal centro di Mosca, “e non ci sono state vittime”.

I combattimenti si sono intensificati intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, aumentando la possibilità di un incidente nucleare. Lo ha detto il capo dell’Aiea, Rafael Grossi. “Le mie squadre lì riferiscono ogni giorno sugli attacchi” ha detto ritenendo che un accordo sulla protezione dell’impianto sia “vicino”, e dopo aver incontrato Zelensky “molto probabilmente” andrà in Russia nei prossimi giorni.

Mosca ha annunciato che procederà col dispiegamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia, minacciando poi direttamente gli Usa: “Abbiamo armi in grado di distruggere qualsiasi nemico”, ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza russo Patrushev.

L’Ucraina ha ricevuto i suoi primi tank britannici Challenger e la Germania ha inviato a Kiev i 18 carri armati Leopard promessi due mesi fa per sostenere la difesa dall’invasione russa. Commentando la fornitura dei Leopard, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che la Germania svolge un ruolo attivo nel “pompare armi l’Ucraina” e ciò “aumenta il suo coinvolgimento diretto e indiretto nel conflitto”.

In un’intervista alla Cnn, il presidente ucraino torna a dire no alla possibilità di un faccia a faccia col leader russo. “Non discutiamo con chi non sa mantenere la parola”. Poi aggiunge: “Vogliamo la fine della guerra, ma la Russia deve lasciare il nostro territorio”