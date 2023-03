Guerra Russia-Ucraina: l’Onu attacca Kiev e Mosca sui prigionieri

Gli Stati Uniti non hanno ancora prove che la Cina abbia fornito armi alla Russia, ma se lo facesse questo “prolungherebbe il conflitto e certamente amplierebbe la guerra potenzialmente non solo nella regione ma a livello globale”. Lo ha detto il capo del Pentagono.

Cinque persone sono morte in un raid russo sulla città di Kostiantynivka, nella regione del Donetsk. “L’ Ucraina dovrebbe soppesare le conseguenze dell’uso di proiettili all’uranio impoverito” forniti dall’Occidente afferma intanto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in un’intervista ai media russi.

“Se necessario” le truppe di Mosca arriveranno anche a Kiev e Leopoli, ha aggiunto Medvedev. Giallo sul ritiro della Wagner in Ucraina annunciato da Bloomberg. Prigozhin smentisce: “Fino a quando il nostro Paese ha bisogno di noi, rimarremo a combattere in Ucraina”. Kiev: difficoltà a organizzare una telefonata tra Zelensky e il presidente cinese Xi Jinping.

I ministri russi della Difesa e degli Esteri hanno risposto alla rivelazione rilanciata dai media ucraini: la Gran Bretagna è pronta a inviare delle munizioni anticarro perforanti ad alto potenziale contenenti uranio impoverito. “Se questa consegna andrà a buon fine per il Regno Unito si metterà davvero male”, ha dichiarato Lavrov. Il Ministero della Difesa inglese: “Nulla a che fare con armi nucleari, Russia sta deliberatamente cercando di disinformare”.

Il governo ucraino ha approvato un progetto sperimentale di approvvigionamento per la difesa che crea condizioni migliori per la produzione nazionale di droni (Uav) per un periodo di due anni. Lo ha riferito il vicepremier e il ministro della Trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov, citato da Ukrinform. La risoluzione adottata mira a semplificare tutte le procedure burocratiche e creare condizioni favorevoli affinché i produttori nazionali di Uav possano avviare la produzione di massa.

“E’ stata approvata una risoluzione veramente storica, che accelererà in modo significativo la produzione e la consegna di droni domestici al fronte e, cosa più importante, creerà le condizioni per il rapido sviluppo della tecnologia militare ucraina. Ciò consentirà ai produttori di Uav di svilupparsi, espandersi, reinvestire i profitti e competere con le società straniere”, ha affermato.

Il ministro della Difesa Oleksiy Reznikov ha aggiunto che l’indipendenza militare-industriale è uno dei fattori della capacità di difesa del Paese, sottolineando che il Ministero della Difesa ha già ricevuto richieste da produttori ucraini per 75 Uav di vario tipo e sono già stati conclusi 16 contratti statali con produttori ucraini di droni. Nel 2023, il ministero della Difesa aumenterà l’approvvigionamento di Uav per le forze armate ucraine e prevede di stanziare circa 20 miliardi di grivnia ucraine (circa 500 mila euro) per questo.