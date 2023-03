Bolsonaro consegna alle autorità gioielli non dichiarati

Venerdì un rappresentante dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha consegnato a una banca statale un set di gioielli con diamanti che ha ricevuto durante la sua presidenza, come ordinato da un funzionario del governo nel corso di un’indagine sui doni.

La polizia federale e i pubblici ministeri stanno indagando se i beni portati nel Paese dall’Arabia Saudita fossero doni pubblici che Bolsonaro ha cercato impropriamente di impedire che venissero incorporati nella collezione pubblica della presidenza, o doni privati ​​che Bolsonaro ha cercato di intrufolarsi in Brasile senza pagare le tasse.

La commissione per la trasparenza del Senato sta anche indagando se la vendita di una raffineria da parte del gigante petrolifero controllato dallo stato brasiliano fosse correlata ai gioielli.

La banca statale Caixa Economica Federal ha ricevuto la scatola di pietre preziose venerdì presso una delle sue filiali nella capitale Brasilia, ha riferito l’ufficio stampa della banca all’Associated Press. Un rappresentante ha anche consegnato armi da fuoco che Bolsonaro ha ricevuto in dono dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti, secondo l’ufficio stampa della polizia federale.

Un funzionario federale mercoledì aveva dato a Bolsonaro cinque giorni per consegnare le pietre preziose e le armi che aveva ricevuto mentre era presidente.

I media brasiliani hanno iniziato a riferire sul set di gioielli all’inizio di questo mese, insieme a un altro set che è stato sequestrato in precedenza all’aeroporto internazionale di San Paolo. Si stima che il set confiscato, composto da orecchini, una collana, un anello e un orologio del marchio svizzero Chopard, valga diversi milioni di dollari. Nessuno dei due set è stato dichiarato alle autorità fiscali.

Documenti e riprese video pubblicati dalla stampa locale sembrano mostrare presunti emissari di Bolsonaro che fanno molteplici tentativi infruttuosi di recuperare i gioielli sequestrati, fino a pochi giorni prima della fine della sua presidenza.

Bolsonaro, che nega qualsiasi illecito connesso ai doni, è negli Stati Uniti dalla fine di dicembre, pochi giorni prima della fine del suo mandato presidenziale.

I doni si aggiungono al pericolo legale che già circonda il politico populista di destra. È anche indagato per qualsiasi coinvolgimento in una furia da parte dei suoi sostenitori attraverso la capitale nazionale dopo che ha lasciato l’incarico e per numerose azioni durante la campagna elettorale presidenziale che ha perso lo scorso autunno.