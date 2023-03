Francia, riforma delle pensioni: Macron sopravvive al voto di sfiducia

Raccogliendo un totale di 278 parlamentari a favore, il voto di sfiducia è stato di poco inferiore ai 287 necessari per far cadere il governo, supervisionato dal primo ministro Elisabeth Borne. È stato il risultato più vicino di una simile mozione dal 1992.

Un secondo tentativo promosso dal Front National (RN) di estrema destra ha ricevuto solo 94 voti. A seguito della bocciatura di queste due mozioni, la tanto contestata riforma di Emmanuel Macron viene così definitivamente adottata. In una dichiarazione all’AFP, Elisabeth Borne si è detta “determinata a continuare a realizzare le trasformazioni necessarie”.

Eppure il tumulto non si dissiperà presto, con il partito di opposizione La France Insoumise che annuncia che il governo “è già morto”. Il leader della RN Marine Le Pen ha chiesto con veemenza il licenziamento di Borne.

Ma il primo ministro ha insistito sul fatto che il governo “non è mai andato così lontano nella costruzione di un compromesso” e ha risposto alle accuse secondo cui la procedura 49.3 (con cui la riforma ha aggirato un voto parlamentare) “è l’invenzione di un dittatore”.

Tuttavia, i parlamentari non stanno trattenendo le loro frustrazioni, condannando la vicenda come “ingiustizia” e “negazione della democrazia”. Il leader del gruppo che ha presentato la mozione di sfiducia ha denunciato la mano pesante del governo, sostenendo che “l’Assemblea nazionale, l’unico rappresentante del popolo francese, non avrà mai votato su questo disegno di legge”.

Grandi manifestazioni e proteste sono divampate in tutto il paese, a volte sfociate nella violenza mentre sindacati e cittadini mostrano la loro rabbia. A Parigi, diverse centinaia di persone, tra cui molti giovani e intransigenti del movimento dei Gilet Gialli, si sono radunate non lontano dall’Assemblea Nazionale.

Dopo che il governo ha resistito per poco, sono stati lanciati proiettili e la polizia ha usato spray lacrimogeno per respingere i manifestanti, che erano pesantemente fiancheggiati dalle forze dell’ordine.

Una giornata di azione a livello nazionale è stata annunciata il 23 marzo da tutti i sindacati. Lo sciopero si è inasprito nelle raffinerie ei netturbini continuano il loro movimento a Parigi, Rennes e Nantes.

Il netturbino parigino e leader sindacale della CGT Karim Kerkoudi si dice determinato: “Ogni giorno mi alzo alle 04:45 per trasportare tra le sei e le 16 tonnellate di spazzatura. Ho una tendinite a entrambi i gomiti per non parlare del dolore alle vertebre lombari. Il lavoro ha lasciato il segno sul mio corpo.

Di fronte a questa rabbia, Emmanuel Macron ha chiesto domenica che la riforma “possa arrivare fino in fondo al suo percorso democratico nel rispetto di tutti”. Ma cosa accadrà dopo rimane incerto. Il primo ministro Borne ha annunciato l’intenzione di riunire i suoi ministri a un pranzo a Matignon martedì per mostrare il loro sostegno. Due terzi dei francesi (68%) affermano di provare rabbia dopo l’uso del 49.3, secondo un sondaggio Elabe per BFMTV.