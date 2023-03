Confsal Comunicazioni

In data 13.03.2023 presso la Sala Meeting Fondazione ATM in Milano, si è svolto alla presenza del Segretario Generale Raffaele Gallotta il Convegno RSU/RLS Poste Italiane, del Sindacato Autonomo Confsal Comunicazioni.

Il Convegno in previsione delle prossime elezioni previste per il giorno 28 e 29 Marzo 2023 per il rinnovo delle Rappresentanze unitarie dei lavoratori e Rappresentanti per la Sicurezza.

Presenti oltre 100 fra Delegati e Candidati in rappresentanza del Primo Sindacato Autonomo di Poste Italiane in Lombardia ed a livello Nazionale.

Analizzato il contesto attuale, si è dibattuto del ruolo sempre più importante ed in prospettiva del Sindacalismo Autonomo, oltre che dei cambiamenti all’interno di una se non la prima società di servizi quale Poste Italiane.