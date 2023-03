Serie A: tonfo Inter a La Spezia, il Napoli sempre più lontano in classifica

Poker del Sassuolo all'Olimpico contro la Roma.

Negli anticipi della ventiseiesima giornata di serie A, Venerdì amaro per l’Inter che incassa la seconda sconfitta di fila fuori casa, ospite di uno Spezia che riesce a portarsi a sei punti dalla terzultima Verona. L’Inter invece con la testa in Champions dovrà fare i conti con le inseguitrici Roma, Milan e Lazio che potrebbero avvicinarsi pericolosamente al secondo posto. Per la cronaca al Picco di La Spezia, nel primo tempo situazione in netto equilibrio, ma nel secondo tempo Maldini porta i padroni di casa in vantaggio, che riescono a gestire il passo fino all’83’ , quando Lukaku su calcio di rigore, pareggia i conti. Nzola all’87’ si procura il rigore che regalerà agli spezzini, i tre punti della vittoria.

L’Udinese espugna il campo dell’Empoli grazie ad un goal di Becao al 54′, i friulani si agganciano a quota trentacinque punti sulla scia della Juventus e del Bologna, cercando di inseguire il sogno europeo. Terzo ko di fila per l’Empoli a quota ventotto punti.

La Lazio viene fermata a Bologna in una che termina sullo zero a zero. I biancocelesti si portano a meno uno dall’Inter, mentre il Bologna continua la scia positiva di risultati con una posizione di classifica che vede i Felsinei a quota trentasei punti.

Il Napoli e sempre più lontano in classifica e a dimostrarlo è la vittoria casalinga contro l’Atalanta, grazie ai goal di Kvaratskhelia e Rrahmani rispettivamente al 60′ e al 77′. Napoli che si porta a più diciotto punti dalle inseguitrici e Atalanta al sesto posto, in zona Conference League. Inutile dirlo, per il Napoli la stella è sempre e comunque Kvaratskhelia, il Georgiano è risultato prezioso in fase offensiva e in fase difensiva.

Nelle sfide domenicali, il Torino passa sul campo del Lecce e si porta al settimo posto in classifica. Per i granata i due goal vittoria sono stati siglati da Singo al 20′ e Sanabria al 23′. Lecce ancora in rotta verso la salvezza.

A Cremona, la Cremonese cede di fronte agli ospiti della Fiorentina che si impone per due reti a zero. Per i viola i goal sono stati siglati da Mandragora al 27′ e Cabral al 50′. Cremonese in zona retrocessione e Fiorentina che si porta verso il centro classifica.

Hellas Verona e Monza uno a uno. Gara che sancisce un prezioso pareggio per entrambe le squadre (più per il Monza ospite in un campo difficile), impegnate nella lotta per la salvezza. I goal sono stati siglati nel secondo tempo, dove al 51′ Verdi porta gli scaligeri in vantaggio e al 55′ Sensi porta al pareggio il Monza. Terzultimo il Verona, mentre il Monza continua la rotta verso la salvezza.

Nel primo posticipo serale, la Roma cede di schianto contro un implacable Sassuolo. Per il Sassuolo, Lauriente gela l’Olimpico al 13′ e al 18′ con una doppietta fulminante. Al 20′ la Roma accorcia le distanze con Zalewski. Berardi porta nuovamente il Sassuolo sul tre a uno al 49′ e nella ripresa, Dybala per la Roma riapre la gara al 50′. Al 75′ Pinamonti sigla il quarto goal per il Sassuolo e nei minuti di recupero Wijnaldum per la Roma sigla il terzo e inutile goal. Quattro a tre per il Sassuolo, e tre punti preziosi conquistati in chiave salvezza. Per la Roma, un occasione mancata, ossia quella di agganciare l’Inter al secondo posto in classifica. La squadra di Mourinho, resta ancora in zona Champions.

Allo Juventus Stadium, la Juve ospita la malconcia Sampdoria. Al minuto 11 Bremer porta i bianconeri in vantaggio, al 26′ il raddoppio arriva con Rabiot e sembra andare bene per la Juventus che vuole risalire la chi a, puntando al piazzamento in Europa, ma i blucerchiati, nel giro di un minuto rimettono in parità il risultato, equilibrando la gara. Al 31′ Augello accorcia le distanze e al 32′ Duric realizza il due a due, gelando la panchina di Allegri. Nella ripresa Rabiot al 64′ riporta la Juventus in vantaggio per il tre a due, nei minuti di recupero arriva il goal di Soule’ per il quattro a due finale. Juventus che si avvicina alla zona dell’Europa minore e Sampdoria sempre in zona retrocessione.