Tensioni a Parigi contro la riforma delle pensioni

Gli oppositori del piano del presidente francese Emmanuel Macron di aumentare l’età pensionabile da 62 a 64 anni hanno organizzato sabato un nuovo round di proteste per spingere il governo a ritirare il piano impopolare. La determinazione è rimasta alta, ma la folla era molto più piccola rispetto alle proteste passate.

Le marce a livello nazionale, il secondo round di proteste in quattro giorni e il settimo da gennaio, sono state sostenute da scioperi in corso in settori chiave, dall’energia ai trasporti e ai netturbini. Rifiuti non raccolti accumulati a Parigi e in altre città.

La polizia si è scontrata con i facinorosi in diverse città, in particolare a Parigi, caricando, affrontando e spruzzando spray al peperoncino su intrusi vestiti di nero che hanno appiccato il fuoco a cumuli di spazzatura lungo il percorso della marcia e distrutto fermate degli autobus, un lampione e altre attrezzature urbane.

Tali “elementi radicali”, nel linguaggio della polizia, in genere si uniscono alle proteste per causare problemi. La polizia di Parigi ha detto che 32 persone sono state arrestate.

La polizia ha contato 48.000 manifestanti a Parigi e il ministero dell’Interno ha dichiarato che ce ne sono stati 368.000 in tutta la Francia, molto meno dell’oltre 1 milione di persone che martedì hanno marciato nelle città e nei paesi per denunciare un piano ampiamente considerato ingiusto.

Il sindacato di sinistra CGT, che in genere fornisce stime di partecipazione molto più elevate rispetto alla polizia, ha affermato che 300.000 persone hanno protestato a Parigi e più di 1 milione in tutta la Francia, numeri ancora inferiori ai conteggi delle proteste passate.

Geraldine Carbonell, un’impiegata di 47 anni di case popolari, ha affermato che è sbagliato far lavorare tutti fino all’età di 64 anni.

“Non siamo tutti uguali per quanto riguarda i lavori che stiamo facendo”, ha detto. “Sessantaquattro anni che tu sia un lavoratore o un dirigente, non è la stessa cosa.”

Le marce di protesta hanno coinciso con il dibattito sul disegno di legge di riforma delle pensioni del governo al Senato, dove il tempo stringeva per rispettare la scadenza del voto di mezzanotte di domenica prima che la legislazione passasse alla fase successiva di un processo complesso.

Il rifiuto di Macron di accettare la richiesta di incontro dei leader sindacali ha alimentato la determinazione dei manifestanti, ha affermato il leader sindacale della CGT prima della marcia di sabato a Parigi.

“C’è più rabbia”, ha insistito Philippe Martinez, aggiungendo che rifiutarsi di incontrare i dirigenti sindacali che organizzano le proteste è stato un insulto, equivaleva a “tirare il dito”.

Invece, Macron ha scritto una lettera ai sindacati. Ha detto di aver scelto di “far lavorare i francesi un po’ più a lungo” perché altre opzioni avrebbero comportato “diminuire le pensioni, aumentare le tasse o lasciare che i nostri figli e nipoti sopportassero l’onere finanziario”.

Venerdì il governo ha chiesto una procedura speciale per accelerare il processo prevedendo un’unica votazione sull’intero disegno di legge, anziché votazioni separate su ciascun articolo e centinaia di emendamenti.

Se il disegno di legge sarà approvato dal Senato controllato dai conservatori, come previsto, la prossima settimana continuerà il suo percorso legislativo in Francia. Il governo non ha escluso di invocare uno speciale potere costituzionale per far passare il disegno di legge in parlamento senza votazione.

Laurent Berger, capo della moderata Confederazione democratica francese del lavoro, o CFDT, ha affermato che l’uso del potere speciale, anche se legale, sarebbe antidemocratico. “La lotta non è persa”, ha detto.