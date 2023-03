Pnrr: in arrivo la terza tranche da 19miliardi

Lo ha riferito il ministro dell'Economia Giorgetti.

“La ‘Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr’, sarà presentata al termine dell’assessment della terza tranche di pagamenti, e, comunque non oltre la presentazione del Documento di Economia e Finanza (Def), dunque entro metà aprile”.

Lo ha riferito il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione in commissione Bilancio al Senato. “Al momento è in corso la valutazione, da parte della Commissione europea, della terza domanda di pagamento presentata nel mese di dicembre scorso, per un valore di circa 19 miliardi di euro, importo che prevediamo di acquisire nel prossimo mese di maggio”, ha poi spiegato.

Giorgetti, quindi, ha confermato che l’Italia ha conseguito tutti gli obiettivi previsti dal Pnrr per il 2021-2022: 151 sui 527 in programma fino al 2026. Per quanto riguarda quest’anno, invece, dovrà centrarne altri 96, di cui 27 nel primo semestre e altri 69 nel secondo.

Se nel primo biennio si è trattato in particolar modo di redigere riforme strutturali, adesso sta per partire la fase della realizzazione delle opere infrastrutturali e dei programmi di transizione energetica che diano sostanza sui territori al piano messo in atto dalla Ue per far ripartire l’economia europea, soprattutto dopo la pandemia di Covid. Fino ad oggi sono stati erogati dall’Ue 66,9 miliardi di euro in favore del nostro Paese, poco meno di un terzo del totale dei 191,5 previsti.