Pd, incontro Schlein-Bonaccini per evitare una scissione

La neo-segretaria del Pd Elly Schlein ha incontrato a Bologna, nella sede del partito di via Andreini, il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, suo sfidante alle Primarie che si sono tenute domenica scorsa. Al termine del confronto, durato circa un’ora e mezzo, la leader dem ha affermato: “Ci siamo trovati sulla necessità di garantire la massima unitarietà in questa fase nuova del Pd e abbiamo avviato un confronto che proseguirà nei prossimi giorni per lavorare assieme per il rilancio del Pd e per le sfide che ci aspettano”.

Per quanto riguarda i ruoli all’interno del Partito democratico “ne parleremo nei prossimi giorni”, ha specificato Schlein. Sull’ipotesi che Bonaccini diventi presidente del Pd, la segretaria ha sottolineato che “forme e modi li vedremo assieme, intanto per noi era importante trovarci su questo spirito unitario per avviare questa nuova fase del partito”.

Bonaccini ha spiegato di aver “voluto ribadire a Elly Schlein quello che ha sempre detto durante il congresso e cioè che se fosse toccato a lei avrei trovato il modo di dare una mano. Le forme e modi le vedremo come ha detto lei nei prossimi giorni, valuteremo insieme la cosa più utile che si possa disporre, anche dal punto di vista operativo”.

Il presidente dell’Emilia-Romagna ha aggiunto: “A me quello che interessava oggi, e per cui sono molto soddisfatto, è che vogliamo provare davvero a dare unità a questo Pd, che ha sofferto nel recente e lontano passato e vorremmo evitare nuove fratture. Penso che le magliette che abbiamo indossato durante il congresso vadano tolte e adesso abbiamo un’unica maglietta che quella del Partito democratico”.