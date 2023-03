Bakhmut sotto assedio russo. Lavrov accusa l’Occidente

L’esercito russo ha fatto saltare in aria durante la notte un ponte chiave che collegava la città assediata di Bakhmut al vicino villaggio di Khromove e ultima e principale via di rifornimento attraverso la città di Chasiv Yar.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è arrivato a Washington per discutere con Joe Biden delle prospettive di pace in Ucraina dopo il mancato sperato avvicinamento di ieri al G20 tra le parti in conflitto. Gli Stati Uniti potrebbero annunciare già oggi l’invio di nuove armi a Kiev per 400 milioni di dollari.

La premier Meloni parla di pace con il premier indiano Modi; oggi è ad Abu Dhabi. Mosca denuncia: “Usa e Nato indicano a Kiev gli obiettivi da bombardare”.

E’ diventato virale un video in cui il ministro degli Esteri russo Lavrov attribuisce la responsabilità del conflitto in Ucraina all’Occidente, che “l’ha iniziata e sta usando gli ucraini contro di noi”, mentre la platea è scoppiata a ridere.

Il capo di Stato che si trova oggi a guidare un Paese in guerra era un politico senza esperienza, noto ai più come attore comico. La sua prima lingua non è l’ucraino e nel primo periodo alcuni osservatori sostenevano fosse filorusso. Da quella notte di febbraio del 2022 che ha cambiato la storia dell’Europa, è diventato un commander in chief in perenne tenuta militare che, ogni sera, parla al suo popolo per incitarlo a resistere

Uno degli scienziati che aveva contribuito a creare il vaccino anti-Covid russo Sputnik è stato ucciso nella zona nord-ovest di Mosca. Secondo quanto riportato dalla Tass, Andrey Botikov, 47 anni, sarebbe stato strangolato con una cinta in casa sua. La polizia ha fermato un uomo di 29 anni, accusato dell’omicidio. Gli investigatori ritengono che il fatto sia successo a seguito di una discussione avvenuta per una lite. Botikov lavorava per il Centro nazionale di ricerca di epidemiologia e microbiologia.