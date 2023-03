Piramide di Cheope: scoperto un nuovo corridoio

La finora ignota esistenza all’interno della piramide di Cheope di un altro corridoio, “un tunnel lungo 9 metri e largo 2,10”, situato “dietro l’entrata principale” è stata annunciata dall’archeologo egiziano Zahi Hawass in una conferenza stampa tenuta al Cairo per illustrare i risultati del progetto Scanpyramids.

“Credo che quella odierna possa essere considerata la scoperta più importante del secolo”, ha dichiarato l’ex ministro delle Antichità egiziano, anticipando di fatto gli annunci attesi per oggi da parte delle riviste Nature e Ndt & E International.

“Crediamo che qualcosa sia nascosto sotto quest’area”, ha aggiunto Hawass parlando della scoperta del nuovo corridoio all’interno della piramide di Cheope. Hawass ha poi ipotizzato che “la tomba di Cheope potrebbe trovarsi sotto quel tunnel”.

Il sarcofago del faraone Cheope non è, infatti, stato ancora trovato e gli archeologi ritengono che potrebbe trovarsi proprio in una stanza sotterranea non ancora venuta alla luce.

“Scoperta del corridoio del lato nord”, recitala scritta sui manifesti della conferenza in cui il coordinatore e manager del progetto di ricerca Scanpyramids, in corso dal 2015, Hany Helal, ha spiegato che la cavità è stata filmata da una sonda giapponese, una sorta di “endoscopio” introdotto attraverso una fessura di pochi millimetri.

Il corridoio scoperto all’interno della piramide di Cheope è un mistero che potrebbe portare a svelare altri segreti della maggiore fra le tre piramidi di Giza. “Non chiedetemi perché questo corridoio sia qui”, ha detto Helal ai giornalisti radunati sotto un tendone.

“Ha una forma a chevron”, quindi a “v” rovesciata, ha poi precisato il funzionario mostrando foto e video della cavità, “alta 2,3” metri”.

“Il corridoio non è stato completato”, ha detto ancora Helal. Mentre Hawass gli ha fatto eco di fronte ai cronisti: “Questo scoperta all’interno della piramide condurrà a rivelare altri segreti”.

Il corridoio di cui è stata annunciata oggi la scoperta al Cairo è il “vuoto” individuato dal progetto Scanpyramids nel 2016 e noto agli esperti con l’acronimo di “Sp-Nfc”, ma di cui ora vengono rivelate esatte dimensioni, collocazione e forma.

“Nel 2016 le squadre scientifiche rilevarono anomalie termiche nell’area dello ‘chevron’ situata sul lato nord della piramide di Cheope”, spiega un video, riferendosi in questo caso non a un'”insegna”, ma a un tipo di elemento architettonico definibile come un arco a “vu” rovesciata.

I ricercatori del progetto “installarono pellicole a emulsione di muoni nel corridoio discendente situato sotto lo chevron” e “rilevarono la presenza di un vuoto prima sconosciuto”, denominato “Scanpyramids North Face Corridor” (Sp-Nfc)”.

“Le analisi migliorarono al conoscenza di questo vuoto, ma molte domande rimanevano”, sintetizza il video, ricordando che fra il 2019 e il 2020 sono stati utilizzati “rilevatori di muoni in tempo reale sotto la Sp-Nfc”. Quella che viene pubblicato oggi è “la precisa collocazione e dimensione del vuoto del Sp-Nfc con una precisione di pochi decimi di centimetro.