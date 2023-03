Guerra Ucraina, Mosca accusa USA sui droni mentre Kiev l’Iran

E’ botta e risposta tra Mosca e Kiev che si accusano reciprocamente di attacchi contro i civili. All’attacco di Bryansk contro i civili russi che ha causato 2 morti, Kiev accusa Mosca di un attacco a Kherson. E mentre Mosca accusa gli Usa di fornire droni all’Ucraina, Kiev presenterà una denuncia contro l’Iran alla Corte penale internazionale dell’Aja.

Lo ha annunciato il primo ministro ucraino Denis Shmyhal in un’intervista ad Al Arabiya, rilanciato dai media ucraini, spiegando che il suo governo insisterà affinché il tribunale esamini la questione della fornitura di droni da parte dell’Iran alla Russia, che Mosca ha utilizzato per attaccare infrastrutture energetiche e civili dell’Ucraina.

“Siamo preoccupati per l’assistenza dell’Iran alla Russia nel commettere questi crimini di guerra e cercheremo di far riconoscere il coinvolgimento dell’Iran in essi”, ha detto Shmyhal.

Le forze russe hanno attaccato con droni i civili in fila per ricevere aiuti umanitari nel distretto di Beryslav nella regione di Kherson.

Lo ha riferito l’ufficio del procuratore generale ucraino su Telegram. Nove persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino. “A seguito dei bombardamenti, 9 civili sono rimasti feriti, compreso un minorenne. Ricevono assistenza medica qualificata. Il numero definitivo delle vittime è in fase di chiarimento”, continua il messaggio, aggiungendo che infrastrutture civili sono state danneggiate nell’attacco.

“Le forze della Federazione Russa, violando nuovamente le norme del diritto internazionale umanitario, hanno bombardato il territorio liberato della regione di Kherson”, si legge nella dichiarazione. “Secondo i dati preliminari, l’esercito russo ha utilizzato i droni per attaccare i civili in coda per gli aiuti umanitari nei pressi di una scuola nel distretto di Beryslav.

I “nazionalisti ucraini” che si erano infiltrati nel territorio della regione russa frontaliera di Bryansk, sono stati “respinti nel territorio ucraino”, che è stato colpito da un “massiccio bombardamento di artiglieria” russo. Lo affermano i servizi di sicurezza interni russi (Fsb) citati dalle agenzie di Mosca. “Quello che è accaduto oggi nella regione di Bryansk è un attacco terroristico, gli aggressori hanno sparato su un’auto vedendo che a bordo c’erano bambini”.

E’ l’accusa del presidente russo Vladimir Putin, citato dall’agenzia Ria Novosti. Mosca aveva accusato un gruppo di “sabotatori” ucraini di essere entrato in territorio russo nella regione di Bryansk e di aver aperto il fuoco contro un’auto uccidendo due persone e ferendo un bambino di 10 anni. Anche il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha parlato di “un attacco di terroristi” e Putin ha annullato il suo viaggio nel territorio di Stavropol.

Accuse che Kiev ha definito “una provocazione”. “La storia del gruppo di sabotatori in Russia è una classica provocazione deliberata. La Russia vuole spaventare la popolazione per giustificare” l’invasione dell’Ucraina, ha dichiarato su Twitter Mykhailo Podoliak, consigliere presidenziale.

Gli attacchi dell’Ucraina con droni contro le basi aeree strategiche russe non sarebbero stati possibili senza l’aiuto degli Stati Uniti. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov a Ginevra. “Non è un segreto che qualche tempo fa Kiev abbia lanciato attacchi con veicoli aerei senza equipaggio contro basi strategiche dell’aviazione russa nelle regioni di Saratov e Ryazan. Sappiamo che questi attacchi non sarebbero stati possibili senza una seria assistenza da parte degli Stati Uniti, compresa la selezione degli obiettivi, la fornitura di intelligence e assistenza di altro tipo”, ha detto Ryabkov.

Le forze ucraine stanno combattendo “ferocemente” nella battaglia per Bakhmut: lo ha ammesso Yevgeny Prigozhin, il capo dei mercenari russi del Gruppo Wagner che assediano la città orientale ucraina, secondo la Cnn. “L’esercito ucraino sta impiegando riserve supplementari a Bakhmut” e sta cercando di tenerla “con tutte le sue forze”, ha detto Prigozhin in un messaggio audio pubblicato su Twitter. “Decine di migliaia di soldati ucraini stanno respingendo ferocemente gli attacchi. Lo spargimento di sangue aumenta ogni giorno”, ha aggiunto.

La conferma della strenua resistenza ucraina arriva all’indomani di un attacco missilistico russo su Zaporizhzhia nell’Ucraina meridionale, che ha distrutto un edificio residenziale. Sarebbero almeno 4 i morti secondo i media locali, che spiegando che sei persone ferite sono state portate in ospedale.

Secondo i soccorritori ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie, l’edificio è stato quasi completamente distrutto. “In seguito all’impatto, più di 10 appartamenti dal secondo al quinto piano sono stati distrutti. Le case vicine sono state danneggiate dai detriti e dall’onda d’urto”, ha dichiarato la polizia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito l’attacco un “atto di terrore”. “Questo Stato terrorista (la Russia) vuole trasformare ogni giorno in un giorno di terrore per il popolo ucraino. Ma il male non prevarrà nella nostra terra. Cacceremo tutti gli occupanti e dovranno rispondere di tutto”, ha aggiunto Zelensky su Telegram, spiegando che le operazioni di soccorso continuano.

La first lady ucraina Olena Zelenska ha commentato su Twitter il bombardamento: “La città resiste coraggiosamente”, l’esercito russo “per rappresaglia attacca i civili”. Nella notte è stato deliberatamente colpito un condominio, tre piani sono completamente distrutti, civili sono morti. Continuiamo a cercare sotto le macerie. Condoglianze alle vittime. Non perdoneremo”. Zelenska ha anche postato un’immagine dell’edificio colpito.

Secondo l’amministrazione russa della regione di Zaporizhzhia a colpire un condominio sarebbe stata la contraerea ucraina. Lo ha dichiarato Vladimir Rogov, presidente del movimento “Siamo con la Russia” e membro del consiglio dell’amministrazione russa della regione, citato da Ria Novosti. “La scorsa notte, uno dei missili russi è stato abbattuto dal sistema di difesa aerea del regime di Zelensky, e questi due missili sono caduti su un edificio residenziale”, ha affermato Rogov.

Mosca intanto ribadisce l’asse con Pechino. La Russia e la Cina, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Mosca relativo a un colloquio svoltosi stamane a New Delhi tra i rispettivi ministri degli Esteri a margine della riunione del G20, “respingono unanimemente i tentativi di interferire negli affari interni di altri Paesi e di imporre approcci unilaterali attraverso il ricatto e le minacce”.

Mentre dal vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov arriva una nuova minaccia: Gli Usa e la Nato stanno “fomentando ulteriormente il conflitto in Ucraina e attorno” a questo Paese e il loro “crescente coinvolgimento” porta il rischio di “uno scontro militare diretto tra potenze nucleari con conseguenze catastrofiche”.

Parlando al Bundestag il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato che ci sono colloqui in corso con Kiev per “le garanzie di sicurezza per il futuro” ed ha aggiunto che “Putin non è affatto pronto a parlare di pace. La Russia punta, ora come prima, su una vittoria militare, ma questa vittoria non ci sarà. Anche perché noi e i nostri partner continueremo a sostenere l’Ucraina”.

Sono oltre 150.000 i soldati russi uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione delle forze di Mosca: lo ha annunciato lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev in un post su Facebook, come riportano i media nazionali. Dal 24 febbraio 2022 i russi hanno perso sul campo di battaglia almeno 150.605 soldati, di cui 715 solo nella giornata di ieri.Dall’inizio della guerra, la Russia ha inoltre perso 3.397 carri armati, 6.658 veicoli blindati da combattimento, 2.398 sistemi di artiglieria, 300 aerei, 288 elicotteri, 2.058 droni, 873 missili da crociera e 18 navi.