Il clown dei clown: Fellini spiegato ai bambini

Dopo il grande successo delle repliche di dicembre, torna sabato 18 febbraio al Fellini Museum di Rimini lo spettacolo su Fellini dedicato ai bambini.

Come si può raccontare il cinema di Fellini e fare in modo che chi non ha l’età per conoscere i suoi film possa provare la curiosità di vederli? Ci riesce benissimo Mirco Gennari, attore, clown e regista, che da anni collabora con Città Teatro, un’associazione teatrale di Riccione, in provincia di Rimini.

Nello spettacolo Mirco, attraverso la sfaccettata lente del clown e momenti di pura narrazione, evoca un’ideale infanzia di Federico: la scoperta del circo, le fughe dal collegio e naturalmente i personaggi bizzarri che incontrava. La messa in scena di questi personaggi diverte e fa sognare i bambini e il bambino dentro ognuno di noi.

“Federico era un gran burlone, quasi un lunatico”, spiega Mirco. “Aveva in testa un sacco di personaggi strani – un po’ veri e un po’ no, e li metteva tutti nei suoi film. Poteva anche capitare che prima li disegnasse per poi cercare gli attori che gli somigliassero. Chi ha visto i film di Fellini penserà subito allo zio matto che si arrampica sugli alberi. Al nonno che ha paura della morte. Ai “vitelloni” annoiati… A Gelsomina che suona la tromba… e poi ci sono i clown! Anzi, “il clown”, ovvero il clown per eccellenza… quello che abita in fondo ad ognuno di noi”.

Mirco, 53 anni, vanta una lunga esperienza teatrale, a partire dal 1990 con la compagnia “Fratelli di Taglia” di Rimini. Nel 1994, è tra i fondatori de La Compagnia del Serraglio di Riccione, con la quale realizza numerosi spettacoli di teatro comico – surreale, partecipando ad eventi, rassegne e festival in Italia e all’estero.

Come attore, Mirco ha partecipato a diversi cortometraggi, varietà televisivi, spot e film. Parallelamente all’attività d’attore svolge una continuativa attività come formatore teatrale.

“Il clown dei clown: Fellini spiegato ai bambini” è riservato ai bambini a partire dai 6 anni e ai loro accompagnatori. La prenotazione è obbligatoria a museofellini@comune.rimini.it , indicando nome e età del bambino e nome e numero di telefono dell’accompagnatore.