Guerra Ucraina, Tajani: “Sì a un tribunale sui crimini di guerra”

Fanno discutere in Italia le parole del leader di Forza Italia sul presidente ucraino. “Da premier non avrei incontrato Zelensky: lo giudico molto negativamente. Non doveva attaccare il Donbass”, ha affermato Berlusconi criticando il leader ucraino ma anche il presidente Meloni. Fi precisa che “il sostegno a Kiev non è mai stato in dubbio”. Pd e Terzo polo attaccano: “Così si isola l’Italia”. Silenzio da Movimento 5 stelle e Lega.

Kiev ha replicato. “Berlusconi è un agitatore vip che agisce nel quadro della propaganda russa, baratta la reputazione dell’Italia con la sua amicizia con Putin. Le sue parole sono un danno per l’Italia”. Lo ha detto Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky, commentando a “Repubblica” le dichiarazioni di ieri del leader di Forza Italia. “Getti la maschera e dica pubblicamente di essere a favore del genocidio del popolo ucraino”, ha aggiunto Podolyak.

“Vediamo come intervenire per punire i crimini di guerra in Ucraina. Noi non siamo contrari alla proposta di un tribunale ad hoc ma comunque c’è già il tribunale dell’Aja. Vedremo quello che accadrà”, ha detto il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, tenendo una lectio magistralis alla Luiss di Roma aggiungendo: “Vogliamo che questa guerra finisca, e finirà soltanto se l’Ucraina non viene sconfitta”.